Que
MIguai! Que guai! SOL#mQuins extraterrestres més o LAriginals SIvan amb motos d'aigua MIdins s'hiperespai SOL#mi una espasa làser en sa LAmà. SI MI Que guai! Que guai! SOL#mTenen ses antenes para LAbòliques SIi tarifa plana MItelefònica SOL#mperquè sempre han de sintonit LAzar. SI MI Que guai! Que guai! SOL#mI berenen de pa Bimbo LAamb Tulipán, SImonten una orgia MIpiromusical SOL#mi s'exploten tots es geni LAtals. SI
I hola què
MItal,
som es
SIvostres a LAmics de sa MITerra,
un pla
SIneta de LApols i de MImerda
d'un in
DO#mhòspit sis FA#mtema so RElar, SI
i hola què
MItal,
jo he ven
SIgut a mun LAtar es meu ne MIgoci,
un com
SIplex de LAluxe de MIl'hòsti
per ju
SIgar a mini LAgolf i a pe MI SItanc.
Que
MIguai! Que guai! SOL#mQuins extraterrestres més LAoriginals SIvan amb motos d'aigua MIdins s'hiperespai SOL#mi una espasa làser en sa LAmà. SI MI Que guai! Que guai! SOL#mToquen flautes, LAtoquen flaut, SIel seu bioritme és MIsamba-disco-dance SOL#mi una aspiradora és el seu LAnas. SI
I hola què
MItal,
som es
SIvostres a LAmics de sa MITerra,
un pla
SIneta de LApols i de MImerda
d'un in
DO#mhòspit sis FA#mtema so RElar, SI
i hola què
MItal,
jo he ven
SIgut a mun LAtar es meu ne MIgoci,
un com
SIplex de LAluxe de MIl'hòsti
per ju
SIgar a mini LAgolf i a pe MI SItanc.
I hola què
MItal,
som es
SIvostres a LAmics de sa MITerra,
un pla
SIneta de LApols i de MImerda
d'un in
DO#mhòspit sis FA#mtema so RElar, SI
i hola què
MItal,
jo he ven
SIgut a mun LAtar es meu ne MIgoci,
un com
SIplex de LAluxe de MIl'hòsti
per ju
SIgar a mini LAgolf i a pe MI SItanc.
I hola què
som es
un pla
d'un in
i hola què
jo he ven
un com
per ju
Que
I hola què
som es
un pla
d'un in
i hola què
jo he ven
un com
per ju
I hola què
som es
un pla
d'un in
i hola què
jo he ven
un com
per ju