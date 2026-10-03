Extraterrestres (Acords)

Som es vostres amics de sa Terra

Acords Acords
Antònia Font
Que MIguai! Que guai!
SOL#mQuins extraterrestres més oLAriginals
SIvan amb motos d'aigua MIdins s'hiperespai
SOL#mi una espasa làser en sa LAmà. SI

MI Que guai! Que guai!
SOL#mTenen ses antenes paraLAbòliques
SIi tarifa plana MItelefònica
SOL#mperquè sempre han de sintonitLAzar. SI

MI Que guai! Que guai!
SOL#mI berenen de pa Bimbo LAamb Tulipán,
SImonten una orgia MIpiromusical
SOL#mi s'exploten tots es geniLAtals. SI

I hola què MItal,
som es SIvostres aLAmics de sa MITerra,
un plaSIneta de LApols i de MImerda
d'un inDO#mhòspit sisFA#mtema soRElar, SI
i hola què MItal,
jo he venSIgut a munLAtar es meu neMIgoci,
un comSIplex de LAluxe de MIl'hòsti
per juSIgar a miniLAgolf i a peMISItanc.

Que MIguai! Que guai!
SOL#mQuins extraterrestres més LAoriginals
SIvan amb motos d'aigua MIdins s'hiperespai
SOL#mi una espasa làser en sa LAmà. SI

MI Que guai! Que guai!
SOL#mToquen flautes, LAtoquen flaut,
SIel seu bioritme és MIsamba-disco-dance
SOL#mi una aspiradora és el seu LAnas. SI

I hola què MItal,
som es SIvostres aLAmics de sa MITerra,
un plaSIneta de LApols i de MImerda
d'un inDO#mhòspit sisFA#mtema soRElar, SI
i hola què MItal,
jo he venSIgut a munLAtar es meu neMIgoci,
un comSIplex de LAluxe de MIl'hòsti
per juSIgar a miniLAgolf i a peMISItanc.
I hola què MItal,
som es SIvostres aLAmics de sa MITerra,
un plaSIneta de LApols i de MImerda
d'un inDO#mhòspit sisFA#mtema soRElar, SI
i hola què MItal,
jo he venSIgut a munLAtar es meu neMIgoci,
un comSIplex de LAluxe de MIl'hòsti
per juSIgar a miniLAgolf i a peMISItanc.

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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