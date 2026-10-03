Fa calor (Acords)

Què tal si encetam una síndria

Acords Acords
Antònia Font
DOConFAsider que en principi DOno és sa FAplàstica
DOd'un detall que es FAmanifesta en superDOfície,
lo FAque demostra que una DOcorba és massa FAdràstica
DOper deixar un caFAmí tan pla i tan recDOtilini.

FAConsider que sa MImvirtut és prou eREmlàstica
LAmper menjar-se un problema tan espeSOLcífic,
FAd'un mal diMIma en què un excés de conREmfiança
LAmva fer cauSOLre credibilitats i vicis.

DOConsider que FAen principi DOno és sa nàuFAtica
DOd'un vaixell FAque pesca escamarlans i DOgambes,
i que naveFAga amb aDOlegria i molta FApràctica
DOi deixa una via FAblanca i oxiDOgenada.

FAConsider que sa MImvirtut és prou REmelàstica
LAmper menjar un caSOLlamaret amb gust de sípia,
FAd'un mal dia MImen què un excés REmde matemàtiques
LAmva fer caure comptabilitats i nirSOLvis.

DOFA calor.
SOLQuè tal si encetam uLAmna síndria,
SOLquè tal si me dius FAque m'estimes
LAmdurant es següents trenta mil SOLdematins?

DOFA calor.
SOLQuè tal si LAmnedam en pilotes,
SOLquè tal si deixam que FAsa parra
LAmdevalli es termòmeSOLtres a vint-i-cinc...

DOFA calor.
SOLQuè tal si encetam una LAmsíndria,
SOLquè tal si me dius que FAm'estimes
LAmdurant es següents trenta mil SOLdematins?

DOFA calor.
SOLQuè tal si nedam LAmen pilotes,
SOLquè tal si deixam que FAsa parra
LAmdevalli es termòmetres a SOLvint-i-cinc...

DOConsider FAque en DOprincipi no és sa plàsFAtica
DOd'un deFAtall que es manifesta en suDOperfície,
lo que deFAmostra que una DOcorba és massa FAdràstica
DOper deiFAxar un camí tan pla i tan recDOtilini.

FAConsiMImder que sa virtut és prou eREmlàstica
LAmper menjar-se un problema tan SOLespecífic,
FAd'un MImmal dia en què un excés de REmconfiança
LAmva fer caure credibilitats i SOLvicis.

DOFA calor.
SOLQuè tal si encetam una LAmsíndria,
SOLquè tal si me dius que m'esFAtimes
LAmdurant es següents trenta mil SOLdematins?

DOFA calor.
SOLQuè tal si nedam en LAmpilotes,
SOLquè tal si deixam que sa FAparra
LAmdevalli es termòmetres a SOLvint-i-cinc...

FAConsider MImque sa virtut és prou REmelàstica
LAmper menjar un calamaret amb SOLgust de sípia,
FAd'un mal MImdia en què un REmexcés de matemàtiques
LAmva fer caure comptabiSOLlitats i nirvis.

DOFA calor.
SOLQuè tal si encetam una LAmsíndria,
SOLquè tal si me dius FAque m'estimes
LAmdurant es següents trenta mil SOLdematins?

DOFa calor.
SOLQuè tal si nedam en LAmpilotes,
SOLquè tal si deixam que sa FAparra
LAmdevalli es termòmetres a SOLvint-i-cinc...

DOFa calor.
SOLQuè tal si encetam uLAmna síndria,
SOLquè tal si me dius que FAm'estimes
LAmdurant es següents trenta mil SOLdematins?

DOFA calor.
SOLQuè tal si nedam LAmen pilotes,
SOLquè tal si deixam que FAsa parra
LAmdevalli es termòmetres a SOLvint-i-cinc...
DOGraus.

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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