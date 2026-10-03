DOConFAsider que en principi DOno és sa FAplàstica DOd'un detall que es FAmanifesta en superDOfície, lo FAque demostra que una DOcorba és massa FAdràstica DOper deixar un caFAmí tan pla i tan recDOtilini.
FAConsider que sa MImvirtut és prou eREmlàstica LAmper menjar-se un problema tan espeSOLcífic, FAd'un mal diMIma en què un excés de conREmfiança LAmva fer cauSOLre credibilitats i vicis.
DOConsider que FAen principi DOno és sa nàuFAtica DOd'un vaixell FAque pesca escamarlans i DOgambes, i que naveFAga amb aDOlegria i molta FApràctica DOi deixa una via FAblanca i oxiDOgenada.
FAConsider que sa MImvirtut és prou REmelàstica LAmper menjar un caSOLlamaret amb gust de sípia, FAd'un mal dia MImen què un excés REmde matemàtiques LAmva fer caure comptabilitats i nirSOLvis.
DOFA calor. SOLQuè tal si encetam uLAmna síndria, SOLquè tal si me dius FAque m'estimes LAmdurant es següents trenta mil SOLdematins?
DOFA calor. SOLQuè tal si LAmnedam en pilotes, SOLquè tal si deixam que FAsa parra LAmdevalli es termòmeSOLtres a vint-i-cinc...
DOFA calor. SOLQuè tal si encetam una LAmsíndria, SOLquè tal si me dius que FAm'estimes LAmdurant es següents trenta mil SOLdematins?
DOFA calor. SOLQuè tal si nedam LAmen pilotes, SOLquè tal si deixam que FAsa parra LAmdevalli es termòmetres a SOLvint-i-cinc...
DOConsider FAque en DOprincipi no és sa plàsFAtica DOd'un deFAtall que es manifesta en suDOperfície, lo que deFAmostra que una DOcorba és massa FAdràstica DOper deiFAxar un camí tan pla i tan recDOtilini.
FAConsiMImder que sa virtut és prou eREmlàstica LAmper menjar-se un problema tan SOLespecífic, FAd'un MImmal dia en què un excés de REmconfiança LAmva fer caure credibilitats i SOLvicis.
DOFA calor. SOLQuè tal si encetam una LAmsíndria, SOLquè tal si me dius que m'esFAtimes LAmdurant es següents trenta mil SOLdematins?
DOFA calor. SOLQuè tal si nedam en LAmpilotes, SOLquè tal si deixam que sa FAparra LAmdevalli es termòmetres a SOLvint-i-cinc...
FAConsider MImque sa virtut és prou REmelàstica LAmper menjar un calamaret amb SOLgust de sípia, FAd'un mal MImdia en què un REmexcés de matemàtiques LAmva fer caure comptabiSOLlitats i nirvis.
DOFA calor. SOLQuè tal si encetam una LAmsíndria, SOLquè tal si me dius FAque m'estimes LAmdurant es següents trenta mil SOLdematins?
DOFa calor. SOLQuè tal si nedam en LAmpilotes, SOLquè tal si deixam que sa FAparra LAmdevalli es termòmetres a SOLvint-i-cinc...
DOFa calor. SOLQuè tal si encetam uLAmna síndria, SOLquè tal si me dius que FAm'estimes LAmdurant es següents trenta mil SOLdematins?
DOFA calor. SOLQuè tal si nedam LAmen pilotes, SOLquè tal si deixam que FAsa parra LAmdevalli es termòmetres a SOLvint-i-cinc... DOGraus.
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