Fa molt temps que no sé res de tu (Acords)

Fa molt temps que no sé res de tu

Acords Acords
Sau
sau el mes gran dels pecadors
sau el mes gran dels pecadors
Intro: LAm MIm RE x2

Fa molt LAmtemps que no sé MImres de tu. RE
El teu LAmrastre se l’ha MImemportat RE
un vent LAmfred vingut d’EsMImcòcia, RE
el maSOLteix que un dia ens FAva fer troDObar.

T’has enLAmdut amb tu molMImtes cançons RE
que amb LAmel temps s’han MImconvertit RE
en meLAmlodies del MImsilenci RE
que has SOLdeixat per sempre FAmés aDOquí.

SOLAra FAdorms entre DOombres
SOLd’un FAsomni del que DOmai despertaREràs.

SOLQuan el sol DOsurt després de la REsus4→pluja RE
SOLi deixa en DOla terra olor d’huREsus4→mitat, RE
SOLi l’herba DObrilla plena d’esREsus4→purnes, RE
aixeco el MImcap al cel i et trobo a falREtar.

Fa molt LAmtemps que no sé MImres de tu. RE
La teLAmva música MImha callat, RE
però ben LAmsegur que la teMImva guitarra RE
en siSOLlenci no FAdeixa de ploDOrar.

Sé molt LAmbé que les meves MImparaules RE
no arLAmriben mai al MImmés enllà, RE
però si LAmmai sé d’alguna MImpregària, RE
pregaSOLré per tu si FAem vols escolDOtar.

SOLAra FAdorms entre DOombres
SOLd’un FAsomni del que DOmai despertaREràs.

SOLQuan el sol DOsurt després de la REsus4→pluja RE
SOLi deixa en DOla terra olor d’huREsus4→mitat, RE
SOLi l’herba DObrilla plena d’esREsus4→purnes, RE
aixeco el MImcap al cel i et trobo a falREtar.
SOLQuan el sol DOsurt després de la REsus4→pluja RE
SOLi deixa en DOla terra olor d’huREsus4→mitat, RE
SOLi l’herba DObrilla plena d’esREsus4→purnes, RE
aixeco el MImcap al cel i et trobo a falREtar.

LAmFa molt MImtemps que REno sé res de tu.
LAm MIm RE x3
SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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