Intro:
LAm MIm RE x2
Fa molt
LAmtemps que no sé MImres de tu. RE
El teu
LAmrastre se l’ha MImemportat RE
un vent
LAmfred vingut d’Es MImcòcia, RE
el ma
SOLteix que un dia ens FAva fer tro DObar.
T’has en
LAmdut amb tu mol MImtes cançons RE
que amb
LAmel temps s’han MImconvertit RE
en me
LAmlodies del MImsilenci RE
que has
SOLdeixat per sempre FAmés a DOquí. SOLAra FAdorms entre DOombres SOLd’un FAsomni del que DOmai desperta REràs. SOLQuan el sol DOsurt després de la REsus4→pluja RE SOLi deixa en DOla terra olor d’hu REsus4→mitat, RE SOLi l’herba DObrilla plena d’es REsus4→purnes, RE
aixeco el
MImcap al cel i et trobo a fal REtar.
Fa molt
LAmtemps que no sé MImres de tu. RE
La te
LAmva música MImha callat, RE
però ben
LAmsegur que la te MImva guitarra RE
en si
SOLlenci no FAdeixa de plo DOrar.
Sé molt
LAmbé que les meves MImparaules RE
no ar
LAmriben mai al MImmés enllà, RE
però si
LAmmai sé d’alguna MImpregària, RE
prega
SOLré per tu si FAem vols escol DOtar. SOLAra FAdorms entre DOombres SOLd’un FAsomni del que DOmai desperta REràs. SOLQuan el sol DOsurt després de la REsus4→pluja RE SOLi deixa en DOla terra olor d’hu REsus4→mitat, RE SOLi l’herba DObrilla plena d’es REsus4→purnes, RE
aixeco el
MImcap al cel i et trobo a fal REtar. SOLQuan el sol DOsurt després de la REsus4→pluja RE SOLi deixa en DOla terra olor d’hu REsus4→mitat, RE SOLi l’herba DObrilla plena d’es REsus4→purnes, RE
aixeco el
MImcap al cel i et trobo a fal REtar. LAmFa molt MImtemps que REno sé res de tu. LAm MIm RE x3 SOL
Fa molt
El teu
un vent
el ma
T’has en
que amb
en me
que has
aixeco el
Fa molt
La te
però ben
en si
Sé molt
no ar
però si
prega
aixeco el
aixeco el