Intro:
SI x4 MI LA SI x4
El
MImeu nou xi LAcot no és molt SIalt,
té
MImassa panxa LAi poca pati SIlla,
pe
MIrò té un en LAcant especi SIal
i
MIés que sem LApre em fa riu SIre.
Ja
MIsé que és LAun noi molt nor SImal,
no
MIté els ulls clars, ni LAun xalet a les I SIlles,
pe
MIrò em mira i LAem sento impor SItant
i
MIa més LAem fa riu SIre. FA#mQuan sóc sola a SOL#mcasa
i el si
LAlenci em rosega per SIdintre, FA#marriba i m'a SOL#mbraça
i a l'ins
LAtant ens portem com dos FA#mnens petits LAun damunt l'altre esti FA#mrats al llit, LAvull resseguir el seu som FA#mriure amb els meus SIdits.
Bai
MIxem abra LAçats fent mer SIder, MIse'ns enfo LAtem de les do SInes que ens miren,
ens
MIanem gra LApejant pel SIcarrer,
ens
MIbesem i LAens ve el SIriure. MI LA SI x4 FA#mQuan sóc sola a SOL#mcasa
i el si
LAlenci em rosega per SIdintre, FA#marriba i m'a SOL#mbraça
i a l'ins
LAtant ens portem com dos FA#mnens petits LAun damunt l'altre esti FA#mrats al llit, LAvull resseguir el seu som FA#mriure amb els meus SIdits.
Ja
MIsé que no LAsempre és un bon SIjan,
té
MIels seus rampells LAi les seves mani SIes.
Pe
MIrò sé per LAquè l'estimo SItant,
per
MIquè sem LApre em fa riu SIre,
per
MIquè sem LApre em fa riu SIre,
per
MIquè sem LApre em fa riu SIre. MI
El
té
pe
i
Ja
no
pe
i
i el si
i a l'ins
Bai
ens
ens
i el si
i a l'ins
Ja
té
Pe
per
per
per