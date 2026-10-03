Em fa riure (Acords)

No té els ulls clars, ni un xalet a les Illes

Acords Acords
Els Pets
Intro: SI x4
MI LA SI x4

El MImeu nou xiLAcot no és molt SIalt,
MImassa panxa LAi poca patiSIlla,
peMIrò té un enLAcant especiSIal
i MIés que semLApre em fa riuSIre.
Ja MIsé que és LAun noi molt norSImal,
no MIté els ulls clars, ni LAun xalet a les ISIlles,
peMIrò em mira i LAem sento imporSItant
i MIa més LAem fa riuSIre.

FA#mQuan sóc sola a SOL#mcasa
i el siLAlenci em rosega per SIdintre,
FA#marriba i m'aSOL#mbraça
i a l'insLAtant ens portem com dos FA#mnens petits
LAun damunt l'altre estiFA#mrats al llit,
LAvull resseguir el seu somFA#mriure amb els meus SIdits.

BaiMIxem abraLAçats fent merSIder,
MIse'ns enfoLAtem de les doSInes que ens miren,
ens MIanem graLApejant pel SIcarrer,
ens MIbesem i LAens ve el SIriure.

MI LA SI x4

FA#mQuan sóc sola a SOL#mcasa
i el siLAlenci em rosega per SIdintre,
FA#marriba i m'aSOL#mbraça
i a l'insLAtant ens portem com dos FA#mnens petits
LAun damunt l'altre estiFA#mrats al llit,
LAvull resseguir el seu somFA#mriure amb els meus SIdits.

Ja MIsé que no LAsempre és un bon SIjan,
MIels seus rampells LAi les seves maniSIes.
PeMIrò sé perLAquè l'estimo SItant,
perMIquè semLApre em fa riuSIre,
perMIquè semLApre em fa riuSIre,
perMIquè semLApre em fa riuSIre.

MI

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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