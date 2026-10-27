MImAvui per fi ha eixit el sol i LAmme'n recorde de voSIsaltres. MImEl temps d'ací és fred i fosc. ELAmxiliat, sense paSIraules.
MImLAmSI
MImFa tres anys me'n vaig anar del LAmforat de la nostra SIterra, MImfugint a bacs de l'ansietat que LAmet persegueix quan no tens SIfeina.
MImVa com va, millor que abans, aLAmra que he après a parlar l'idiSIoma. MImNetege bancs, escure plats i LAmem queda lliure alguna esSItona.
I enDOcara sent doLAmlor en la disMImtància quan DOveig partir els LAmtrens de l'esMImtació. I DOsaps que, si he marxat, és LAmperquè em fan marxar. I, enDOcara que no ho diga, mataSIria per tornar.
El MImdia que puDOgeu, no LAmvos oblideu la SIcassalla, que MIml'enyoDOre com LAma l'AlbuSIfera, com MImles nits DOd'esLAmtiu a la SIplaça. PorMImteu-DOme LAmtambé SIburret i MImoli DOd'oliLAmva en marSIraixa, que MImles coDOses LAmfan gust SIa res quan MImles tasDOte LAmtan lluny de SIcasa.
MImDOLAmSI
DORE→MIm MImLAmSI
MImFa tres anys me'n vaig anar del desLAmfici i del caciSIquisme, MImde la vergonya de jornals que acLAmceptava per sobreSIviure.
MImVa com va, no em puc queixar ara LAmque visc a prop del SIcentre. MImM'he fet al lloc i tinc treball, i he LAmfet amics d'aquells de SIveres.
I enDOcara sent doLAmlor en la disMImtància quan DOveig partir els LAmtrens de l'esMImtació. I DOsaps que, si he marxat, és LAmperquè em fan marxar. I, enDOcara que no ho diga, mataSIria per tornar.
El MImdia que puDOgeu, no LAmvos oblideu la SIcassalla, que MIml'enyoDOre com LAma l'AlbuSIfera, com MImles nits DOd'esLAmtiu a la SIplaça. PorMImteu-DOme LAmtambé SIburret i MImoli DOd'oliLAmva en marSIraixa, que MImles coDOses LAmfan gust SIa res quan MImles tasDOte LAmtan lluny de SIcasa.