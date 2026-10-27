Fa tres anys (Acords)

Avui per fi ha eixit el sol

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda la polseguera
la gossa sorda la polseguera
MImAvui per fi ha eixit el sol
i LAmme'n recorde de voSIsaltres.
MImEl temps d'ací és fred i fosc.
ELAmxiliat, sense paSIraules.

MIm LAm SI

MImFa tres anys me'n vaig anar
del LAmforat de la nostra SIterra,
MImfugint a bacs de l'ansietat
que LAmet persegueix quan no tens SIfeina.

MImVa com va, millor que abans,
aLAmra que he après a parlar l'idiSIoma.
MImNetege bancs, escure plats
i LAmem queda lliure alguna esSItona.

I enDOcara sent doLAmlor en la disMImtància
quan DOveig partir els LAmtrens de l'esMImtació.
I DOsaps que, si he marxat,
és LAmperquè em fan marxar.
I, enDOcara que no ho diga,
mataSIria per tornar.

El MImdia que puDOgeu, no LAmvos oblideu la SIcassalla,
que MIml'enyoDOre com LAma l'AlbuSIfera,
com MImles nits DOd'esLAmtiu a la SIplaça.
PorMImteu-DOme LAmtambé SIburret
i MImoli DOd'oliLAmva en marSIraixa,
que MImles coDOses LAmfan gust SIa res
quan MImles tasDOte LAmtan lluny de SIcasa.

MIm DO LAm SI

DO RE→ MIm
MIm LAm SI

MImFa tres anys me'n vaig anar
del desLAmfici i del caciSIquisme,
MImde la vergonya de jornals
que acLAmceptava per sobreSIviure.

MImVa com va, no em puc queixar
ara LAmque visc a prop del SIcentre.
MImM'he fet al lloc i tinc treball,
i he LAmfet amics d'aquells de SIveres.

I enDOcara sent doLAmlor en la disMImtància
quan DOveig partir els LAmtrens de l'esMImtació.
I DOsaps que, si he marxat,
és LAmperquè em fan marxar.
I, enDOcara que no ho diga,
mataSIria per tornar.

El MImdia que puDOgeu, no LAmvos oblideu la SIcassalla,
que MIml'enyoDOre com LAma l'AlbuSIfera,
com MImles nits DOd'esLAmtiu a la SIplaça.
PorMImteu-DOme LAmtambé SIburret
i MImoli DOd'oliLAmva en marSIraixa,
que MImles coDOses LAmfan gust SIa res
quan MImles tasDOte LAmtan lluny de SIcasa.

MIm DO LAm SI

MIm DO LAm SI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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