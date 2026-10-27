La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
LAFa un minut que no em REpasses pel MIcap, LAfa un instant que no et REtrobo a falMItar. I caDO#mmino de pressa saFA#mbent que faig tard i veig SIm7noies morenes que il·luMI7minen el parc.
LAFa un minut que no em REpasses pel MIcap, LAfa un instant que no et REtrobo a falMItar. I m'aDO#mturo als semàfors, com FA#msempre, encantat, mentre els SIm7cotxes em renyen i el bon MI7temps ja ha arribat.
REDe nit la LAson em puja pels turREmells. Somio i LAtu no em parles. REDe dia el LAsol se'm filtra pel claREtell. No hi penso, MIno hi penso.
LAFa un minut que no em REpasses pel MIcap, LAfa un segon que no et REtrobo a falMItar. I quan DO#mveig un missatge a la FA#mbústia de veu, no l'esSIm7colto, nerviós, volent MI7que sigui teu.
REDe nit la LAson em puja pels turREmells. Somio i LAtu no em parles. REDe dia el LAsol em llisca pel claREtell. No et penso, MIno et penso.
FA#m7Fa un minut que no em SIm7passes DO#m7pel cap, REmaj7fa un instant que no et SIm7trobo a falDO#m7tar. I a la MIcua del cine, quan et FA#mtrobi al davant, et diSIm7ré amb la mirada que ja no ets important.