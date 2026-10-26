DOTardes de FApluja, SOLroba de coDOlors,
la teva esFAquena DOnua dins SOLl'aigua,
DOdos o tres FAnotes SOLd'aquella DOcançó
que ho tornen FAtot
tan DOfàcil.
Capses de FAfusta, SOLvint-i-dos peDOtons,
nits a la FAfresca, DOuna de SOLcada,
DOles teves cuiFAxes SOLsota els meus llenDOçols
que ho tornen FAtot
tan DOfàcil.
FATanta resSOLsaca per FAtan poc alSOLcohol,
DOmatins de verFAmut i diDOari.
Coses meFAnudes,
SOLpetites enDOgrunes,
SOLeclipsis de lluna,
treFAsors que et caben a DOla mà.
SOLUna mirada, hores senDOse son,
SOLgust de maduixa en els teus DOllavis,
SOLtrossos de vida sense cap DOvalor
SOLque ho torDOnen tot
SOLtan DOfàcil.
SOLPerquè hem d'aprendre a fer la vida DOfàcil.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.