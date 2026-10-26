Fàcil (Acords)

Tardes de pluja, roba de colors

Acords Acords
Els Pets
els pets agost
els pets agost
DOTardes de FApluja, SOLroba de coDOlors,
la teva esFAquena DOnua dins SOLl'aigua,
DOdos o tres FAnotes SOLd'aquella DOcançó
que ho tornen FAtot
tan DOfàcil.

Capses de FAfusta, SOLvint-i-dos peDOtons,
nits a la FAfresca, DOuna de SOLcada,
DOles teves cuiFAxes SOLsota els meus llenDOçols
que ho tornen FAtot
tan DOfàcil.

FATanta resSOLsaca per FAtan poc alSOLcohol,
DOmatins de verFAmut i diDOari.
Coses meFAnudes,
SOLpetites enDOgrunes,
SOLeclipsis de lluna,
treFAsors que et caben a DOla mà.

SOLUna mirada, hores senDOse son,
SOLgust de maduixa en els teus DOllavis,
SOLtrossos de vida sense cap DOvalor
SOLque ho torDOnen tot
SOLtan DOfàcil.

SOLPerquè hem d'aprendre a fer la vida DOfàcil.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi