La cançó està en tonalitat original; si la transposeu cinc semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SOLJo, Joan Coll i FAmaj7SerDO/MIraREm7hiFAma, veí de VinaDOròs, casat amb FACinta Gasòliva i VenDOtós, fa seixanta-un FAanys, DOpare d'una sola FAfilla que viu a MontfalDOcó amb un taFAxista que mai se l'ha estiDOmat, ni ens han donat FAmaj7néts, SOLjubilat i amb FAmaj7el DO/MItemps REm7lliuFAre SOLdedicat a un FAtros de FAadd9terra on planto quatre DOcols. FA
DOFaig saber que ahir al migFAdia, després d'un any rabiDOós de malalFAtia, la dona del meu DOcor em va deixar FAmaj7sol. SOLI en aquesta FAmaj7nitDO/MIestraREm7nya, FA SOLconvençut, he FApres la decisiDOó.
No hi FAmaj7ets, t'esDOtranyo. No hi FAmaj7ets, t'esDOtranyo. No, no FAmaj7hi ets, t'esDOtranyo. No, FAmaj7no, no, no, no.
DOJo, Joan Coll i SerraFAhima, en plenes faculDOtats mentals i FAfísiques, declaro que me'n DOvaig amb el meu aFAmaj7mor.