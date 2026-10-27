REm SI♭ FA DO
I ara que no hi REmets i només puc pensar-te,
tanco els ulls i SI♭crec que sento la teva veu.
Ja fa temps que ets FAlluny i que no et veig per casa,
però et sento DOdins meu.
He demanat un deREmsig
que em faci feREmliç,
que em surti de SI♭dins
i he demanat un FApetó
que porta el teu DOnom.
Què t'he de REmdir? Jo no sé SI♭com,
en els reFAgals de Reis falta el teu DOnom.
Quan és de REmnit, quan tot és SI♭fosc,
la teva FAveu ens porta a tants canDOtons.
REmAquest NaSI♭dal falta el teu FAnom,
l'escriuDOrem per si de REmcas.
Aquest NaSI♭dal falta el teu FAnom,
l'escriuDOrem...
Aquest NaREmdal falta un plat a la taula
i les histoSI♭rietes que solies explicar.
Se sent rebomFAbori, són els peques de casa.
Moltes coses DOvenen bones, d'altres se'n van.
Pensem molt amb REmtu quan passegem per la plaça,
en aquell poSI♭blet on anàvem a estiuejar.
S'encenen lluFAmetes quan tornem cap a casa,
però sabem que ens DOfalta la llum més important.
Què t'he de REmdir? Jo no sé SI♭com,
en els reFAgals de Reis falta el teu DOnom.
Quan és de REmnit, quan tot és SI♭fosc,
la teva FAveu ens porta a tants canDOtons.
REmAquest NaSI♭dal falta el teu FAnom,
l'escriuDOrem per si de REmcas.
Aquest NaSI♭dal falta el teu FAnom,
l'escriuDOrem per si de REmcas.
Aquest NaSI♭dal falta el teu FAnom,
l'escriuDOrem per si de REmcas.
Aquest NaSI♭dal falta el teu FAnom,
l'escriuDOrem...
SeguiREmré les teves SI♭passes,
FAfent-me meu el caDOmí,
afronREmtant cada temSI♭pesta,
FAcom si fossis amb DOmi.
SeguiREmré les teves SI♭passes,
FAfent-me meu el caDOmí,
afronREmtant cada temSI♭pesta,
FAcom si fossis amb DOmi.
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