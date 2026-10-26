Faran de tu un heroi (Acords)

Va arribar un dia de bon matí

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto qui ets tu
lax n busto qui ets tu
LAmVa arribar un dia de REm7bon matí,
MIva dir el seu nom mirant a LAmterra.
Ningú no el va tornar REm7a sentir,
MIexcepte en somnis quan parLAmlava a crits.
Mai va queixar-se de la insREm7trucció
MIi en els permisos no marxaLAmva pas.
Els mandos molt aviat s'hi REm7van fixar:
MIté bona planta i pot LAmser exemplar.

FALi deien: "Ei! LAmNoi, farem de tu un heroi,
MIsi tots fossin així, s'aLAmdonaria el món.
FANo cal sentir el que et LAmdiu el cor,
MItan sols has d'obeir, que el deLAmmés ja ho faig jo".
FAEn el quarLAmter més d'un se'n reia d'ell,
MIno rebia cartes, LAmno deia pas res.
FAAmb aquells ulls perduts a LAml'horitzó
MIsemblava com si hagués nascut LAma un altre món.
FAVa haver-hi un LAmque es va intentar acostar
MIi ell va giLAmrar-li el cap,
FAva dir-li: "Tu t'has d'aLAmcostumar,
MIamb el temps ja ho LAmacceptaràs".
FAVa dir-li: "Ei! LAmNoi, faran de tu un heroi,
MIno volen pas saber què LAmhi portes dins el cor.
FANomés volen el LAmteu valor,
MIquè importen els teus somnis, ni la LAmteva opinió,
FAquan arribes aLAmquí, la llibertat és il·lusió".

FAUn dia de LAmguàrdia va sentir-se sol:
MIvull tornar a casa, LAmvull estar tranquil.
FAVa agafar el cetme i va lleLAmpar el canó,
MIva fer un suspir i va LAmcridar molt fort.
FAEl metge, LAmal veure'l, va vomitar,
MIi algun soldat va LAmarribar a plorar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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