DO#m SI LA
LA SI DO#m x2
Quan el SIvent et sacLAseja
i et crema el SIsol a la DO#mpell,
quan no hi SIha dreta ni esLAquerra,
només el SIcel roDO#mgent.
Miro a SIfora, el món LAcalla,
el camí del SInord ja és DO#mple.
No hi ha SIla porta tanLAcada
pels que no SItenen DO#mres.
MIHi ha un amor a LAcada pas,
DO#mperò la gent no s'aSItura.
MILa por i l'odi no els esLApantaran.
DO#mFarem que SIsurti el LAsol
pels que ho han SIperdut DO#mtot.
Som SIel LAque som,
DO#msom SIel LAque fem,
DO#m SI LA
cantem canDO#mçons SId'aLAmor
DO#mper SIfer que surti LAel sol.
DO#m SI LA
LA SI DO#m x2
Hi ha una SIguerra perLAduda
a qui no SIguanya DO#mningú.
Sempre és massa caSIra la victòLAria,
mai serà SIprou gran DO#ml'embut.
MIS'alcen veus a LAcada instant,
DO#mhi ha gent que no fa cas de la SIpor.
MIAbans que els somnis, els LAmurs cauran.
DO#mFarem que SIsurti el LAsol
pels que ho han SIperdut DO#mtot.
MI
LACamino i sento com va bategant el DO#mcor,
MI
LAcamino i sento com segueix callant el DO#mmón.
No SIsaps LAqui són,
DO#msón SIel LAque fan,
DO#m SI LA
canten canDO#mçons SId'aLAmor
DO#mper SIfer que surti LAel sol.
DO#m SI LA
SI DO#m
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.