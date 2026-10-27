SImMImFA#SIm MIm→FA#→SOL→FA#→SIm SImEl tio Pep, els quintos d'Alzira, SImi els guerrers de Moixent, MImel rat-penat, el moro Mussa, el tio Canya i FA#Rosario, SImla carnissera de la Xara, SImla dama d'Elx, la delicà de Gandia, SImi el Micalet de la Seu, SImla Panderola, les xicones de Xixona, SImRamonet i uns amics de Barcelona, MImTiFA#rants i CarmeSImsines, SImgegants del Romaní. MImI ara FA#va de bo, baiSOLxant Penyagolosa, se MImsent la veu del tro: farem FA#saó! SImMImFA#SIm MIm→FA#→SOL→FA#→SIm SImEl Mascarat, un ciclista de Pego i el ninot inMImdultat, SImTombatossals, Arrancapins, Batiste Ceba, FA#Maria Rosa i la xata merenguera, SIml'home del sac, la fera ferotge, SImi els enfarinats, SImTirisiti, el penjat sense fetge, SImi Amparito, la filla del metge, SImOvidis i Tereses, dimonis fumadors. MImI ara FA#va de bo, baiSOLxant Penyagolosa, FA#→MIm se sent la veu del tro: farem FA#saó!
Farem SImsaó que oMImfegue la seFA#quera, i enSImtre les canyes del MImcamí rebroFA#taran noves SImidees MImcom llances FA#al vent reconSImduiran la MImsituaFA#ció. FaSImrem MImsaFA#ó.
SImMImFA#
I SImés que estic MImfart de senFA#tir-te: reSImtòrica, estètica. MImPer damunt de la menFA#tida sols SImestà MImla veFA#ritat. ReSImtòrica, estètiMImca, i és que FA#depèn de SImqui la diga, la faMImçana va canFA#viant. ReSImbenta la mentida quan MImhi ha possibiFA#litats L'hoSImme del sac va carMImregat de maFA#la llet. SImMImFA# La façana, la façana, la façana va canviant. ReSImtòrica, estètica. MImPer damunt de la menFA#tida sols SImestà MImla veFA#ritat. ReSImtòrica, estètiMImca, i és que FA#depèn de SImqui la diga, serà MImputa o caFA#pellà. MImI ara FA#va de bo, baiSOLxant Penyagolosa, FA#→MIm se sent la veu del tro: farem FA#saó!
Farem SImsaó que oMImfegue la seFA#quera, i enSImtre les canyes del MImcamí rebroFA#taran noves SImidees MImcom llances FA#al vent reconSImduiran la MImsituaFA#ció. FaSImrem MImsaFA#ó, faSImrem MImsaFA#ó.