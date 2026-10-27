Farem saó (Acords)

El tio Pep, els quintos d'Alzira

Acords Acords
La Gossa Sorda
Saó - Acords i lletres de La gossa sorda per a guitarra i ukelele
Saó - Acords i lletres de La gossa sorda per a guitarra i ukelele
SIm MIm FA# SIm
MIm→ FA#→ SOL→ FA#→ SIm
SImEl tio Pep, els quintos d'Alzira,
SImi els guerrers de Moixent,
MImel rat-penat, el moro Mussa,
el tio Canya i FA#Rosario,
SImla carnissera de la Xara,
SImla dama d'Elx, la delicà de Gandia,
SImi el Micalet de la Seu,
SImla Panderola, les xicones de Xixona,
SImRamonet i uns amics de Barcelona,
MImTiFA#rants i CarmeSImsines,
SImgegants del Romaní.
MImI ara FA#va de bo, baiSOLxant Penyagolosa,
se MImsent la veu del tro: farem FA#saó!
SIm MIm FA# SIm
MIm→ FA#→ SOL→ FA#→ SIm
SImEl Mascarat, un ciclista de Pego
i el ninot inMImdultat,
SImTombatossals, Arrancapins,
Batiste Ceba, FA#Maria Rosa i la xata merenguera,
SIml'home del sac, la fera ferotge,
SImi els enfarinats,
SImTirisiti, el penjat sense fetge,
SImi Amparito, la filla del metge,
SImOvidis i Tereses, dimonis fumadors.
MImI ara FA#va de bo, baiSOLxant Penyagolosa, FA#→ MIm
se sent la veu del tro: farem FA#saó!

Farem SImsaó que oMImfegue la seFA#quera,
i enSImtre les canyes del MImcamí rebroFA#taran
noves SImidees MImcom llances FA#al vent
reconSImduiran la MImsituaFA#ció.
FaSImrem MImsaFA#ó.

SIm MIm FA#

I SImés que estic MImfart de senFA#tir-te:
reSImtòrica, estètica. MImPer damunt de la menFA#tida
sols SImestà MImla veFA#ritat.
ReSImtòrica, estètiMImca, i és que FA#depèn
de SImqui la diga, la faMImçana va canFA#viant.
ReSImbenta la mentida quan MImhi ha possibiFA#litats
L'hoSImme del sac va carMImregat de maFA#la llet.
SIm MIm FA# La façana, la façana, la façana va canviant.
ReSImtòrica, estètica. MImPer damunt de la menFA#tida
sols SImestà MImla veFA#ritat.
ReSImtòrica, estètiMImca, i és que FA#depèn
de SImqui la diga, serà MImputa o caFA#pellà.
MImI ara FA#va de bo, baiSOLxant Penyagolosa, FA#→ MIm
se sent la veu del tro: farem FA#saó!

Farem SImsaó que oMImfegue la seFA#quera,
i enSImtre les canyes del MImcamí rebroFA#taran
noves SImidees MImcom llances FA#al vent
reconSImduiran la MImsituaFA#ció.
FaSImrem MImsaFA#ó,
faSImrem MImsaFA#ó.

SIm MIm FA# SIm
MIm→ FA#→ SOL→ FA#→ SIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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