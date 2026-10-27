Farrera (Acords)

Jo vull ser del color de les muntanyes

Acords Acords
Bikimel
bikimel farrera cansons d o
bikimel farrera cansons d o
MI

Jo vull RE#m→ser del coDO#m→lor de les munSI→tanyes, LA
de les munSItanyes quan es pon el MIsol:
ocres, RE#m→verds es foDO#m→nen dintre dels SI→mes ulls, LA
grisos, SIblaus, al sortir la MInit.

RE#m→ DO#m→ SI→ LA SI

MI→Vull voRE#m→lar com el DO#m→vent per entre els SI→arbres, LA
com quan s'eiSIxample sota el meu vestit…
Inventar un món, LAcom quan érem peMItits,
camuRE#m→flar-me en les DO#m→serres SI→de FarLArera,
on ninSIgú m'esMIpera.

Ara RE#m→soc una DO#m→roda que s'enSI→fila LA
de tírvies SIvalls i arriba a MalloMIlís.
ViatRE#m→ja sol, menjant DO#m→a l'herba un caSI→birol LA
caraneSIja en el meu senMItit.

I algú avui RE#m→m'ha dit DO#m→on, SI→
LA→on s'aSI→maguen els MIgorgs
camuRE#m→flats entre els DO#m→boscos SI→de falLAgueres,
on ninSIgú m'esMIpera… LA

I algú avui RE#m→m'ha dit DO#m→on, SI→
LA→on s'aSI→maguen els MIjoncs,
roses RE#m→clars enmig DO#m→del riu s'enSI→cenenLAamb un so SIfluix…

En aquest màgic capMI→vesLA→SIpre,
el blat s'agrupa i m'enMI→cresLA→SIta.
Entre estrets camins de senglars, entre maduixeres i falciots pasMI→satLA→SIgers,
que canten amb mi la cançó del ressò de les munMI→taLA→SInyes…

I algú avui RE#m→m'ha dit DO#m→on, SI→
LA→on plaSI→negen els MIcorbs
remunts d'iRE#m→sard treDO#m→molen SI→la tarLAtera
entre la SIbruma, m'esMIperen…

Vull doRE#m→nar-te aDO#m→mor si tu me’n SI→deixes, LA
donar-te aSImor i si ho sents aiMIxí,
canta RE#m→un puDO#m→put abans d'aSI→nar dorLAmir…
Xiula, xiula, SI→xiula com el DO#m→més peLAtit,
com quan s'eiSIxample sota el meu vesMItit.

Quan es pon el LA→sol SI→a FarMIrera.
Quan es pon el LA→sol SI→a FarMIrera.
Quan es pon el LA→sol SI→a FarMIrera.
Quan es pon el LA→sol SI→a FarMIrera.
Quan es pon el LA→sol SI→a FarMIrera.
Quan es pon el LA→sol SI→a FarMIrera.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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