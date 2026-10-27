Jo vull RE#m→ser del coDO#m→lor de les munSI→tanyes, LA de les munSItanyes quan es pon el MIsol: ocres, RE#m→verds es foDO#m→nen dintre dels SI→mes ulls, LA grisos, SIblaus, al sortir la MInit.
RE#m→DO#m→SI→LASI
MI→Vull voRE#m→lar com el DO#m→vent per entre els SI→arbres, LA com quan s'eiSIxample sota el meu vestit… Inventar un món, LAcom quan érem peMItits, camuRE#m→flar-me en les DO#m→serres SI→de FarLArera, on ninSIgú m'esMIpera.
Ara RE#m→soc una DO#m→roda que s'enSI→fila LA de tírvies SIvalls i arriba a MalloMIlís. ViatRE#m→ja sol, menjant DO#m→a l'herba un caSI→birol LA caraneSIja en el meu senMItit.
I algú avui RE#m→m'ha dit DO#m→on, SI→ LA→on s'aSI→maguen els MIgorgs camuRE#m→flats entre els DO#m→boscos SI→de falLAgueres, on ninSIgú m'esMIpera… LA
I algú avui RE#m→m'ha dit DO#m→on, SI→ LA→on s'aSI→maguen els MIjoncs, roses RE#m→clars enmig DO#m→del riu s'enSI→cenenLAamb un so SIfluix…
En aquest màgic capMI→vesLA→SIpre, el blat s'agrupa i m'enMI→cresLA→SIta. Entre estrets camins de senglars, entre maduixeres i falciots pasMI→satLA→SIgers, que canten amb mi la cançó del ressò de les munMI→taLA→SInyes…
I algú avui RE#m→m'ha dit DO#m→on, SI→ LA→on plaSI→negen els MIcorbs remunts d'iRE#m→sard treDO#m→molen SI→la tarLAtera entre la SIbruma, m'esMIperen…
Vull doRE#m→nar-te aDO#m→mor si tu me’n SI→deixes, LA donar-te aSImor i si ho sents aiMIxí, canta RE#m→un puDO#m→put abans d'aSI→nar dorLAmir… Xiula, xiula, SI→xiula com el DO#m→més peLAtit, com quan s'eiSIxample sota el meu vesMItit.
Quan es pon el LA→sol SI→a FarMIrera. Quan es pon el LA→sol SI→a FarMIrera. Quan es pon el LA→sol SI→a FarMIrera. Quan es pon el LA→sol SI→a FarMIrera. Quan es pon el LA→sol SI→a FarMIrera. Quan es pon el LA→sol SI→a FarMIrera.