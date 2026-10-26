Feliç (Acords)

Que des que comença el dia

Acords Acords
Els Pets
els pets agost
els pets agost
MI LA SI MI x2

Que LA→SIdes MIque comença el dia
fins LA→SIa MIl'hora de dormir,
uLA→SIna MIveu tendre i senzilla
enLA→SIdolMIceixi el teu camí.

MI LA SI MI x2

Que LA→SImalMIgrat les ganes bojes
de LA→SItruMIcar-te que ara tinc,
cap LA→SIpaMIraula, cap penyora
enLA→SItorMIpeixi el teu destí.

LA SI MI

DO#mQue LAla SIsort MIque ara et gira l'esquena
DO#met reLAtorSIni SI7l'aMImor que fins ara has donat.

Que LA→SIles MIhores compartides
et LA→SIproMIvoquin un somrís.

Ara LA→SIque MIja no m'estimes,
tant de LA→SIbo MIsiguis feliç.

Ara LA→SIque MIja no m'estimes,
per faLA→SIvor, MIsigues feliç.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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