LATorno a casa, estic cansat. RESi algú m’estés esperant... MII aquest pany no es vol obrir. AREquí tot s’està espatllant. LANo pot ser estar tan sol, aREquí està fallant quelcom. MIJa em començo a posar trist. Ai! RESi em veiés algun amic!
LAI a la tele no hi fan res, REi el meu llit és massa fred, MIla calor m’està matant, els mosREquits, acribillant. LAI és que avui no puc dorREmir! No sé per què tant de neguit. MII és que a vegades costa trobar REla postura a adoptar.
FA#mSi em volguessis escoltar, LAtot el que t’haig d’explicar, DO7que no he dit mai a ningú, un secret per mi i per tu. REPerò abans fes-me volar, esREmtirat aquí al meu costat, FA#mque em fas esLAtar tranquil, MIfem l’amor aquesta nit...
LANo em preguntis res, no REvull. No et preocupis, no vull res. MINo m’ho facis explicar, no ho inREtentis, puc picar. LAQuan estic allà pensant, no REhi ha clau per obrir el pany. MII a la tele no hi fan res, i ja REho he dit i no estic sorprès.
FA#mAi! La vida, quin disbarat! LAEstirat aquí al meu costat. DO7Avui queda’t a dormir, fem l’amor aquesta nit! REVine amb mi, fes-me volar, REmestira’t aquí al meu costat, FA#mque em fas esLAtar tranquil, MIfem l’amor aquesta nit... REFem l’amor aquesMIta nit...