REsus4 RE LA DO# REsus4 RE LA DO#
REsus4Feu música REpels diners,
MI7feu música LApels altres,
REsus4feu música REd’on no n’hi ha,
MI7feu música. LANai no na!
REsus4Sou els reis REde la festa,
MI7sou la sal i LAla gresca.
REsus4Us conviden a REcases
MI7si hi poseu LAles guitarres.
REsus4Feu música REper les esperes,
MI7ascensors i LAgasolineres,
REsus4feu música REper curar,
MI7feu música LAper lligar.
REsus4Però no hi ha REpas manera,
MI7aneu tard i LAendarrere.
REsus4Sou els reis REde la barra,
MI7sou l’hòstia LAen vinagre.
REsus4Voleu ser faREmosos
LAfent-vos els DO#graciosos.
REsus4Malgasteu les REhores
LAal Twitter o DO#amb senyores.
REsus4Senyores amb REsenyeres,
LAdiscursos i DO#banderes.
REsus4Feu música REpel país,
MI7feu música LAamb compromís,
REsus4feu música REper sobreviure
MI7i després en LAvoleu viure.
REsus4I no hi ha REpas manera
MI7perquè això LAno genera,
REsus4i cediu al RExantatge:
MI7ja sou l’úlLAtim fitxatge.
REsus4Voleu ser faREmosos
LAfent-vos els DO#graciosos.
REsus4Malgasteu les REhores
LAal Twitter o DO#amb senyores.
REsus4Senyores amb REsenyeres,
LAdiscursos i DO#banderes.
REsus4 RE LA DO# REsus4 RE LA DO#
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.