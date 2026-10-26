LAm FA DO
LAm FA DO RE
Fa LAmtemps que no sentim
una FAsensació tan espeDOcial, i avui convida
a esLAmtar unes hores junts
per daFAmunt del que és el bé
i el DOmal, cremant la vida.
LAmSaps que ens mirem i ens vola el temps.
DOQuan ens tenim, ens sentim eterns.
FAQuan ens toquem, perdem el control,
baSOLllant fem que surti el sol.
LAm FA DO
LAm FA DO RE
Fa LAmtemps que ens mereixem
junts uFAna escapada a l’inDOfern. Ja prou de treves.
Ja LAmsaps que no obeeixo ordres
de cap més FAgovern, noDOmés les teves.
LAmSaps que ens mirem i ens vola el temps.
DOQuan ens tenim, ens sentim eterns.
FAQuan ens toquem, perdem el control,
baSOLllant fem que surti el sol.
LAm FA DO
LAm FA DO RE
I ara LAmsom una bomba a REpunt d’esclatar,
benziLAmna esperant REun llumí.
Som l’últiLAmma dansa abans REde dormir,
i en FAple descontrol,
baSOLllant fem que surti el sol.
LAm
FA DO
LAm FA DO RE
LAm
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.