MI LA SI MI
LA SI MI
MIL'aigua neteja
per LAfora i per dins.
Una SIdutxa ben freda
ens desMIperta als matins.
La MIpluja que cau
fa créixer LAflors al cap.
El teu plaSIneta és blau
perquè el reMIfresca la mar.
LA SI MI
L'hivern ens MIdona neu
per quan hi ha LAset a l'estiu,
perquè SIragin les fonts
quan totMIhom surt del niu.
Al MImón hi ha glaceres
vesLAtides de blanc
i SIgrans icebergs
que es mouen MIcom els gegants.
DO#mFem un salt
com LAun salt d'aigua.
AixeMIquem el vol,
anem a SIveure el sol.
DO#mFem un salt
com LAun salt d'aigua.
AixeMIquem el vol,
anem a SIveure el sol.
MI LA SI MI
LA SI MI
TinMIguem l'aigua clara
i seLAguim el corrent,
que ens SIdugui amb la barca
a un MImón transparent.
L'aMImor és vapor
que LAfa fondre el gel.
Ens SIestova el cor
i el MIfa pujar al cel.
DO#mFem un salt
com LAun salt d'aigua.
AixeMIquem el vol,
anem a SIveure el sol.
DO#mFem un salt
com LAun salt d'aigua.
AixeMIquem el vol,
anem a SIveure el sol.
FA#mPodem salSItar
SOL#mcom els doDO#mfins
daLAmunt les oFA#mnades,
som piSIrates amb patins.
DO#mFem un salt
com LAun salt d'aigua.
AixeMIquem el vol,
anem a SIveure el sol.
DO#mFem un salt
com LAun salt d'aigua.
AixeMIquem el vol,
anem a SIveure el sol.
DO#mFem un salt
com LAun salt d'aigua.
AixeMIquem el vol,
anem a SIveure el sol.
DO#mFem un salt
com LAun salt d'aigua.
AixeSOL#mquem el vol,
anem a SIveure el sol.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.