DOmDuc mitja hora FAm7fent voltes per SOLm7Palma i enDOmcara no he trobat aparcaFAm7ment. SOLm7 DOmDuc mitja hora FAm7fent voltes per SOLm7Palma i enDOmcara no he trobat aparcaFAm7ment. SOLm7
DOm"No parking". FAm7SOLm7 DOmNo aparc. FAm7SOLm7
DOmMoto, moto, bicicleta, moto. FAmPassa un cotxe, SOLmpassa un altre cotxe. DOmUna furgoneta, un semàfor en groc. Un FAmjove amb "so" mòbil SOLmcreuant a poc a poc, i DOmpos tercera, però no hi ha manera. SeFAmguesc darrere d'un SOLmautocar. DOmMira! Aquí hi ha un lloc!
DOm"Tivadell, ja el m'han fotut!"
DOmNo ho entenc, no ho entenc. FAmCada dia SOLmlo mateix. DOmNo ho entenc, no ho entenc. FAmCada dia SOLmlo mateix. DOmNo ho entenc, no ho entenc. FAmCada dia SOLmlo mateix. DOmNo ho entenc, no ho entenc. DOmCada dia igual.
DOmDuc mitja hora FAm7fent voltes per SOLm7Palma i enDOmcara no he trobat aparcaFAm7ment. SOLm7 DOmDuc mitja hora FAm7fent voltes per SOLm7Palma i enDOmcara no he trobat aparcaFAm7ment. SOLm7
DOWelcome to Mallorca, FAwonderful SOLsky. DOEverybody wanna be a FApart of paraSOLdise. DOEntre bicicletes FAi cotxes lloSOLgats DOpots arribar on vulguis, però oFAblida't d'aparSOLcar.
DOGuiris van van van van i venen, FAguiris van van i SOLvenen. DOGuiris van van van van i venen, FAguiris van van i SOLvenen. DOGuiris van van van van i venen, FAguiris van van i SOLvenen. DOGuiris van van van van i venen.
DOm"No parking". FAm7SOLm7 DOmNo aparc. FAm7SOLm7
I enDOmcara no he trobat aparcaFAm7→SOLm7ment... (No parking) i enDOmcara no he trobat aparcaFAm7→SOLm7ment... (No aparc) i enDOmcara no he trobat aparcaFAm7→SOLm7ment... (No parking) i enDOmcara no he trobat aparcament...
i enDOmcara no he trobat aparcaFAm7ment... (Moto, moto, SOLm7bicicleta, moto) i enDOmcara no he trobat aparcaFAm7ment... (Moto, moto, SOLm7bicicleta, moto) i enDOmcara no he trobat aparcaFAm7ment... (Moto, moto, SOLm7moto, moto) i enDOmcara no he trobat aparcaFAm7ment... (Moto, moto, SOLm7bicicleta, moto) i enDOmcara no he trobat aparcaFAm7ment... (Moto, moto, SOLm7bicicleta, moto)