DOm



DOm Duc mitja hora FAm7 fent voltes per SOLm7 Palma

i en DOm cara no he trobat aparca FAm7 ment. SOLm7

DOm Duc mitja hora FAm7 fent voltes per SOLm7 Palma

i en DOm cara no he trobat aparca FAm7 ment. SOLm7



DOm "No parking". FAm7 SOLm7

DOm No aparc. FAm7 SOLm7



DOm Moto, moto, bicicleta, moto.

FAm Passa un cotxe, SOLm passa un altre cotxe.

DOm Una furgoneta, un semàfor en groc.

Un FAm jove amb "so" mòbil SOLm creuant a poc a poc,

i DOm pos tercera, però no hi ha manera.

Se FAm guesc darrere d'un SOLm autocar.

DOm Mira! Aquí hi ha un lloc!



DOm "Tivadell, ja el m'han fotut!"



DOm No ho entenc, no ho entenc.

FAm Cada dia SOLm lo mateix.

DOm No ho entenc, no ho entenc.

FAm Cada dia SOLm lo mateix.

DOm No ho entenc, no ho entenc.

FAm Cada dia SOLm lo mateix.

DOm No ho entenc, no ho entenc.

DOm Cada dia igual.



DOm Duc mitja hora FAm7 fent voltes per SOLm7 Palma

i en DOm cara no he trobat aparca FAm7 ment. SOLm7

DOm Duc mitja hora FAm7 fent voltes per SOLm7 Palma

i en DOm cara no he trobat aparca FAm7 ment. SOLm7



DO Welcome to Mallorca, FA wonderful SOL sky.

DO Everybody wanna be a FA part of para SOL dise.

DO Entre bicicletes FA i cotxes llo SOL gats

DO pots arribar on vulguis,

però o FA blida't d'apar SOL car.



DO Guiris van van van van i venen,

FA guiris van van i SOL venen.

DO Guiris van van van van i venen,

FA guiris van van i SOL venen.

DO Guiris van van van van i venen,

FA guiris van van i SOL venen.

DO Guiris van van van van i venen.



DOm "No parking". FAm7 SOLm7

DOm No aparc. FAm7 SOLm7



I en DOm cara no he trobat aparca FAm7→ SOLm7 ment... (No parking)

i en DOm cara no he trobat aparca FAm7→ SOLm7 ment... (No aparc)

i en DOm cara no he trobat aparca FAm7→ SOLm7 ment... (No parking)

i en DOm cara no he trobat aparcament...



i en DOm cara no he trobat aparca FAm7 ment...

(Moto, moto, SOLm7 bicicleta, moto)

i en DOm cara no he trobat aparca FAm7 ment...

(Moto, moto, SOLm7 bicicleta, moto)

i en DOm cara no he trobat aparca FAm7 ment...

(Moto, moto, SOLm7 moto, moto)

i en DOm cara no he trobat aparca FAm7 ment...

(Moto, moto, SOLm7 bicicleta, moto)

i en DOm cara no he trobat aparca FAm7 ment...

(Moto, moto, SOLm7 bicicleta, moto)