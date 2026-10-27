Fent voltes per Palma (Acords)

Duc mitja hora fent voltes per Palma

Acords Acords
Xanguito
xanguito bon rotllo
xanguito bon rotllo
DOm

DOmDuc mitja hora FAm7fent voltes per SOLm7Palma
i enDOmcara no he trobat aparcaFAm7ment. SOLm7
DOmDuc mitja hora FAm7fent voltes per SOLm7Palma
i enDOmcara no he trobat aparcaFAm7ment. SOLm7

DOm"No parking". FAm7 SOLm7
DOmNo aparc. FAm7 SOLm7

DOmMoto, moto, bicicleta, moto.
FAmPassa un cotxe, SOLmpassa un altre cotxe.
DOmUna furgoneta, un semàfor en groc.
Un FAmjove amb "so" mòbil SOLmcreuant a poc a poc,
i DOmpos tercera, però no hi ha manera.
SeFAmguesc darrere d'un SOLmautocar.
DOmMira! Aquí hi ha un lloc!

DOm"Tivadell, ja el m'han fotut!"

DOmNo ho entenc, no ho entenc.
FAmCada dia SOLmlo mateix.
DOmNo ho entenc, no ho entenc.
FAmCada dia SOLmlo mateix.
DOmNo ho entenc, no ho entenc.
FAmCada dia SOLmlo mateix.
DOmNo ho entenc, no ho entenc.
DOmCada dia igual.

DOmDuc mitja hora FAm7fent voltes per SOLm7Palma
i enDOmcara no he trobat aparcaFAm7ment. SOLm7
DOmDuc mitja hora FAm7fent voltes per SOLm7Palma
i enDOmcara no he trobat aparcaFAm7ment. SOLm7

DOWelcome to Mallorca, FAwonderful SOLsky.
DOEverybody wanna be a FApart of paraSOLdise.
DOEntre bicicletes FAi cotxes lloSOLgats
DOpots arribar on vulguis,
però oFAblida't d'aparSOLcar.

DOGuiris van van van van i venen,
FAguiris van van i SOLvenen.
DOGuiris van van van van i venen,
FAguiris van van i SOLvenen.
DOGuiris van van van van i venen,
FAguiris van van i SOLvenen.
DOGuiris van van van van i venen.

DOm"No parking". FAm7 SOLm7
DOmNo aparc. FAm7 SOLm7

I enDOmcara no he trobat aparcaFAm7→SOLm7ment... (No parking)
i enDOmcara no he trobat aparcaFAm7→SOLm7ment... (No aparc)
i enDOmcara no he trobat aparcaFAm7→SOLm7ment... (No parking)
i enDOmcara no he trobat aparcament...

i enDOmcara no he trobat aparcaFAm7ment...
(Moto, moto, SOLm7bicicleta, moto)
i enDOmcara no he trobat aparcaFAm7ment...
(Moto, moto, SOLm7bicicleta, moto)
i enDOmcara no he trobat aparcaFAm7ment...
(Moto, moto, SOLm7moto, moto)
i enDOmcara no he trobat aparcaFAm7ment...
(Moto, moto, SOLm7bicicleta, moto)
i enDOmcara no he trobat aparcaFAm7ment...
(Moto, moto, SOLm7bicicleta, moto)

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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