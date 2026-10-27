MIm SOL DO REm
MImDesitge menjar-te,
REesgarrar-nos junts la SImroba
que ens separa del plaDOer.
MImSaciarem l’instint carnal,
REmullarem tots els SImllençols
trencant, trencant les convicciDOons.
DOTendra i càliMImda,
esREtranya conneDOxió.
Fem volar les nostres temptaciMImons.
MIm
Som salSOLvatges animals,
senDOtim plaer, cridem.
MImNo teREnim cap llei.
Com dos SOLferes dins d'un cau,
senDOtim plaer, cridem,
MImcom REdos llops.
MImHem tancat el tracte
REde la pell contra la SImpell.
MImLa carn vol carn,
sentir caDOlor.
MImCridarem com animals,
REbullirà tota la SImsang.
MImSom dos volcans en erupció.
DOTendra i càliMImda,
esREtranya conneDOxió.
Fem volar les nostres temptaciMImons.
MIm
Som salSOLvatges animals,
senDOtim plaer, cridem.
MImNo teREnim cap llei.
Com dos SOLferes dins d'un cau,
senDOtim plaer, cridem,
MImcom REdos llops.
MIm SOL DO MIm RE
MIm→SOLOhhhhhhhhhhhh!
DOActivem l'olfacte
MImcom dos llops, la REtemptació.
MIm→SOLOhhhhhhhhhhhh!
DOEntrem en contacte
MImentre els dos, la REconnexió.
MIm→SOLOhhhhhhhhhhhhh!
SenDOtim plaer, cridem.
MImNo teREnim cap llei.
MIm→SOLOhhhhhhhhhhhhhhhh!
SenDOtim plaer, cridem,
MImcom REdos llops.
MIm SOL DO MIm RE
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.