Fes-me un lloc al teu costat (Acords)

Pots posar-te en el meu lloc

Acords Acords
Pep Sala
pep sala nascuts en la boira
pep sala nascuts en la boira
MIm SOL RE MIm

Pots posar-te en el meu lloc SOL RE MIm
i envoltar-te amb els llums de color, SOL RE
LAmsentir el vent com s'emporta el fum MIm
SOLi veure el món amb els meus ulls. RE MIm

Des d'aquí ho veig molt clar, SOL RE MIm
les paraules s'omplen de veritats SOL RE
LAmquan et sento des de la foscor MIm
SOLamb els ulls enlluernats. RE MIm

LAm7Encara que no ho sembli, estic canDOsat d'estar aquí dalt. SOL
Fes-me un lloc al teu costat. RE9
MImFes-me un lloc, que avui estic cansat. DO RE9
SOLFes-me un lloc al teu costat. RE9
MImFes-me un lloc quan tot hagi acabat. DO RE9
SOLFes-me un lloc al teu costat. RE9
MImJa ho vas fer quan em vas recolDOzar.
REDeixa'm un lloc sense llum al teu costat. MIm

Pots posar-te en el meu lloc SOL RE MIm
i podràs veure el món des d'aquí dalt. SOL RE
LAmNo suposis tot el que veig, MIm
SOLno t'ho pots imaginar. RE MIm

La distància no és tan gran, SOL RE MIm
aquells dies ja m'ho vas demostrar. SOL RE
LAmTens un lloc que t'està esperant, MIm
SOLque per tu he guardat. RE MIm

LAm7Encara que no ho sembli, estic canDOsat d'estar aquí dalt. SOL
Tens un lloc al meu costat. RE9
MImTens un lloc quan estiguis cansat. DO RE9
SOLTens un lloc al meu costat. RE9
MImTens un lloc quan tot hagi acabat. DO RE9
SOLTens un lloc al meu costat. RE9
MImTens un lloc que t'està espeDOrant.
RETens un lloc amagat al meu costat. MIm

Fes-me un lloc al teu costat. RE9
MImFes-me un lloc, que avui estic cansat. DO RE9
SOLFes-me un lloc al teu costat. RE9
MImFes-me un lloc quan tot hagi acabat. DO RE9
SOLFes-me un lloc al teu costat. RE9
MImJa ho vas fer quan em vas recolDOzar.
REDeixa'm un lloc sense llum al teu costat. MIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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