Pots posar-te en el meu lloc SOLREMIm i envoltar-te amb els llums de color, SOLRE LAmsentir el vent com s'emporta el fum MIm SOLi veure el món amb els meus ulls. REMIm
Des d'aquí ho veig molt clar, SOLREMIm les paraules s'omplen de veritats SOLRE LAmquan et sento des de la foscor MIm SOLamb els ulls enlluernats. REMIm
LAm7Encara que no ho sembli, estic canDOsat d'estar aquí dalt. SOL Fes-me un lloc al teu costat. RE9 MImFes-me un lloc, que avui estic cansat. DORE9 SOLFes-me un lloc al teu costat. RE9 MImFes-me un lloc quan tot hagi acabat. DORE9 SOLFes-me un lloc al teu costat. RE9 MImJa ho vas fer quan em vas recolDOzar. REDeixa'm un lloc sense llum al teu costat. MIm
Pots posar-te en el meu lloc SOLREMIm i podràs veure el món des d'aquí dalt. SOLRE LAmNo suposis tot el que veig, MIm SOLno t'ho pots imaginar. REMIm
La distància no és tan gran, SOLREMIm aquells dies ja m'ho vas demostrar. SOLRE LAmTens un lloc que t'està esperant, MIm SOLque per tu he guardat. REMIm
LAm7Encara que no ho sembli, estic canDOsat d'estar aquí dalt. SOL Tens un lloc al meu costat. RE9 MImTens un lloc quan estiguis cansat. DORE9 SOLTens un lloc al meu costat. RE9 MImTens un lloc quan tot hagi acabat. DORE9 SOLTens un lloc al meu costat. RE9 MImTens un lloc que t'està espeDOrant. RETens un lloc amagat al meu costat. MIm
Fes-me un lloc al teu costat. RE9 MImFes-me un lloc, que avui estic cansat. DORE9 SOLFes-me un lloc al teu costat. RE9 MImFes-me un lloc quan tot hagi acabat. DORE9 SOLFes-me un lloc al teu costat. RE9 MImJa ho vas fer quan em vas recolDOzar. REDeixa'm un lloc sense llum al teu costat. MIm