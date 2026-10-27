RE FA SOL x2



RE Fes, fes, fes-te la festa,

FA fes, fes, SOL fes-te l'estiu.

RE Fes, fes, fes-te la festa,

FA fes, fes, SOL fes-te l'estiu.



SOL Obre la porta de casa teva,

RE l'estiu és fora, surt al carrer.

SOL La vida passa i no s'espera,

LA viu el moment i passa-t'ho bé.



SOL#→ SOL



SOL Gaudeix històries prenent la fresca,

RE sent la calor de la gent.

SOL Viatja al mar o a la muntanya,

LA viu el moment, passa-t'ho.



SIm Fes-te l'estiu, fes-ho a la teva,

MI fes-ho tot diferent.

SOL Somriu la vida que ja batega,

LA sent el soul dins LA7 teu.



RE Fes, fes, fes-te la festa,

FA fes, fes, SOL fes-te l'estiu.

RE Fes, fes, fes-te la festa,

FA fes, fes, SOL fes-te l'estiu.



RE FA SOL



SOL Menja un trinxat o una paella,

RE fes un vermut o un cafè.

SOL Mou el cos, la nit t'espera,

LA que tot després ja vindrà fet.



SIm Fes-te l'estiu, fes-ho a la teva,

MI fes-ho tot diferent.

SOL Somriu la vida que ja batega,

LA sent el soul dins LA7 teu.



RE Fes, fes, fes-te la festa,

FA fes, fes, SOL fes-te l'estiu.

RE Fes, fes, fes-te la festa,

FA fes, fes, SOL fes-te l'estiu.

RE Fes, fes, fes-te la festa,

FA fes, fes, SOL fes-te l'estiu.

RE Fes, fes, fes-te la festa,

FA fes, fes, SOL fes-te l'estiu.



RE Parapapapapapapapa.

FA Parapapapa SOL pa.

RE Parapapapapapapapa.

FA Parapapapa SOL pa.



RE És la teva FA fes SOL ta. Ieeh!

RE És la teva FA fes SOL ta. Uooh!

RE És la teva FA fes SOL ta. Ieeh!

RE És la teva FA fes SOL ta. Uooh!



RE Fes, fes, fes-te la festa,

FA fes, fes, SOL fes-te l'estiu.

RE Fes, fes, fes-te la festa,

FA fes, fes, SOL fes-te l'estiu.

RE Fes, fes, fes-te la festa,

FA fes, fes, SOL fes-te l'estiu.

RE Fes, fes, fes-te la festa,

FA fes, fes, SOL fes-te l'estiu.