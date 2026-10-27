RE FA SOL x2
REFes, fes, fes-te la festa,
FAfes, fes, SOLfes-te l'estiu.
REFes, fes, fes-te la festa,
FAfes, fes, SOLfes-te l'estiu.
SOLObre la porta de casa teva,
REl'estiu és fora, surt al carrer.
SOLLa vida passa i no s'espera,
LAviu el moment i passa-t'ho bé.
SOL#→ SOL
SOLGaudeix històries prenent la fresca,
REsent la calor de la gent.
SOLViatja al mar o a la muntanya,
LAviu el moment, passa-t'ho.
SImFes-te l'estiu, fes-ho a la teva,
MIfes-ho tot diferent.
SOLSomriu la vida que ja batega,
LAsent el soul dins LA7teu.
REFes, fes, fes-te la festa,
FAfes, fes, SOLfes-te l'estiu.
REFes, fes, fes-te la festa,
FAfes, fes, SOLfes-te l'estiu.
RE FA SOL
SOLMenja un trinxat o una paella,
REfes un vermut o un cafè.
SOLMou el cos, la nit t'espera,
LAque tot després ja vindrà fet.
SImFes-te l'estiu, fes-ho a la teva,
MIfes-ho tot diferent.
SOLSomriu la vida que ja batega,
LAsent el soul dins LA7teu.
REFes, fes, fes-te la festa,
FAfes, fes, SOLfes-te l'estiu.
REFes, fes, fes-te la festa,
FAfes, fes, SOLfes-te l'estiu.
REFes, fes, fes-te la festa,
FAfes, fes, SOLfes-te l'estiu.
REFes, fes, fes-te la festa,
FAfes, fes, SOLfes-te l'estiu.
REParapapapapapapapa.
FAParapapapaSOLpa.
REParapapapapapapapa.
FAParapapapaSOLpa.
REÉs la teva FAfesSOLta. Ieeh!
REÉs la teva FAfesSOLta. Uooh!
REÉs la teva FAfesSOLta. Ieeh!
REÉs la teva FAfesSOLta. Uooh!
REFes, fes, fes-te la festa,
FAfes, fes, SOLfes-te l'estiu.
REFes, fes, fes-te la festa,
FAfes, fes, SOLfes-te l'estiu.
REFes, fes, fes-te la festa,
FAfes, fes, SOLfes-te l'estiu.
REFes, fes, fes-te la festa,
FAfes, fes, SOLfes-te l'estiu.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.