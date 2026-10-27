Festa i drama (Acords)

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Acords Acords
Maria Jaume
maria jaume sant domingo forever
maria jaume sant domingo forever
MI SI DO#m Festa i drama, festa i drama.

MISona sa cançó que aSIbans sempre soDO#mnava
a LAcada verbena.
MIPens en tu i en cada hisSItòria compliDO#mcada
i sent que LAval la pena.

Com passa es DO#mtemps per totSIhom,
hi ha coses que són sempre iLAguals.
Jo què DO#msé què durarà tot aiSIxò.

Me borraria sa meMImòria
SIper tornar a viure sa nostra hisDO#mtòria,
LAtornar i tornar a fer cada MIfoto borroSIsa.
Ho repetiria DO#mtot tal qual:
LAfesta i drama, festa i drama. MI

M'he trobat amb aquell SIvídeo d'anys enDO#mrere
de tu i LAjo a ses festes.
MIHo teníem tot i SIno en teníem ni iDO#mdea.
Potser això LApassa sempre.

Com passa es DO#mtemps per totSIhom,
hi ha coses que són sempre iLAguals.
Jo què DO#msé què durarà tot aiSIxò.

Me borraria sa meMImòria
SIper tornar a viure sa nostra hisDO#mtòria,
LAtornar i tornar a fer cada MIfoto borroSIsa.
Ho repetiria DO#mtot tal qual:
LAfesta i drama, festa i drama.

A vegades vull tornar DO#m
a com era SItot abans,
quan ses coses que LAimportaven DO#m
eren ses coses SIimportants.

Me borraria sa meMImòria
SIper tornar a viure sa nostra hisDO#mtòria,
LAtornar i tornar a fer cada MIfoto borroSIsa.
Ho repetiria DO#mtot tal qual: (festa i drama, LAfesta i drama).
Me borraria sa meMImòria
SIper tornar a viure sa nostra hisDO#mtòria,
LAtornar i tornar a fer cada MIfoto borroSIsa.
Ho repetiria DO#mtot tal qual:
LAfesta i drama, festa i drama.

MI SI DO#m Festa i drama, festa i drama.

MI SI DO#m Festa i drama, festa i drama.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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