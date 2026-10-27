MISona sa cançó que aSIbans sempre soDO#mnava a LAcada verbena. MIPens en tu i en cada hisSItòria compliDO#mcada i sent que LAval la pena.
Com passa es DO#mtemps per totSIhom, hi ha coses que són sempre iLAguals. Jo què DO#msé què durarà tot aiSIxò.
Me borraria sa meMImòria SIper tornar a viure sa nostra hisDO#mtòria, LAtornar i tornar a fer cada MIfoto borroSIsa. Ho repetiria DO#mtot tal qual: LAfesta i drama, festa i drama. MI
M'he trobat amb aquell SIvídeo d'anys enDO#mrere de tu i LAjo a ses festes. MIHo teníem tot i SIno en teníem ni iDO#mdea. Potser això LApassa sempre.
Com passa es DO#mtemps per totSIhom, hi ha coses que són sempre iLAguals. Jo què DO#msé què durarà tot aiSIxò.
Me borraria sa meMImòria SIper tornar a viure sa nostra hisDO#mtòria, LAtornar i tornar a fer cada MIfoto borroSIsa. Ho repetiria DO#mtot tal qual: LAfesta i drama, festa i drama.
A vegades vull tornar DO#m a com era SItot abans, quan ses coses que LAimportaven DO#m eren ses coses SIimportants.
Me borraria sa meMImòria SIper tornar a viure sa nostra hisDO#mtòria, LAtornar i tornar a fer cada MIfoto borroSIsa. Ho repetiria DO#mtot tal qual: (festa i drama, LAfesta i drama). Me borraria sa meMImòria SIper tornar a viure sa nostra hisDO#mtòria, LAtornar i tornar a fer cada MIfoto borroSIsa. Ho repetiria DO#mtot tal qual: LAfesta i drama, festa i drama.