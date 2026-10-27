Festa major (Acords)

Sento repicar les campanes

Acords Acords
Xeic!
xeic batecs
xeic batecs

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

DOmSento repiLA♭car les camMI♭panes SI♭
DOmal compàs del so dels LA♭coets que van MI♭petant, SI♭
DOmlos carrers del poLA♭ble s'engaMI♭lanen, SI♭
DOml'aire que es respira LA♭és lo d'una fesMI♭ta gran. SI♭

DOm LA♭ MI♭ SI♭ x4

DOmGralles i taLA♭bals fan cercaMI♭viSI♭la
DOmal pas dels gegants LA♭que ens refermen les MI♭arSI♭rels.
DOmLa colla fa LA♭l'entrada a la MI♭plaSI♭ça
DOmi al fons l'enxaneLA♭ta que avança cap MI♭al SI♭cel.

FAmOh!És LA♭temps d'aMI♭leSI♭gria.
FAmOh!És LA♭temps d'il·MI♭luSI♭sió.
FAmOh!Tots LA♭plens d'eMI♭nerSI♭gia.
FAmOh!És LA♭fesMI♭ta SI♭major.

DOm LA♭ MI♭ SI♭ x4

Els DOmsardanistes LA♭dansen amb la MI♭coSI♭bla
i DOmel so de la joLA♭ta s'escampa des MI♭del SI♭sud.
La DOmgent tremola amb LA♭tot el bestiMI♭aSI♭ri.
La DOmnit s'il·lumina LA♭amb els dimonis MI♭baSI♭nyuts.

FAmOh!És LA♭temps d'aMI♭leSI♭gria.
FAmOh!És LA♭temps d'il·MI♭luSI♭sió.
FAmOh!Tots LA♭plens d'eMI♭nerSI♭gia.
DOmOh!LA♭És fesMI♭ta maFAmjor.

Des dels Pirineus fins al riu LA♭Sénia,
des del Segre fins MI♭al Cap de Creus,
l'ànima catalaSI♭na és al carrer, amb el poble.
FAmViu en les tradicions, LA♭en la música,
en la MI♭gent, en la festa.
CulSI♭tura popular, cultura SOLviva!

FAmOh!És LA♭temps d'aMI♭leSI♭gria.
FAmOh!És LA♭temps d'il·MI♭luSI♭sió.
FAmOh!Tots LA♭plens d'eMI♭nerSI♭gia.
FAmOh!És LA♭fesMI♭ta SI♭major.
FAmOh!És LA♭temps d'aMI♭leSI♭gria.
FAmOh!És LA♭temps d'il·MI♭luSI♭sió.
FAmOh!Tots LA♭plens d'eMI♭nerSI♭gia.
FAmOh!És LA♭fesMI♭ta SI♭major.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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