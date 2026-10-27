La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
DOmSento repiLA♭car les camMI♭panes SI♭ DOmal compàs del so dels LA♭coets que van MI♭petant, SI♭ DOmlos carrers del poLA♭ble s'engaMI♭lanen, SI♭ DOml'aire que es respira LA♭és lo d'una fesMI♭ta gran. SI♭
DOmLA♭MI♭SI♭ x4
DOmGralles i taLA♭bals fan cercaMI♭viSI♭la DOmal pas dels gegants LA♭que ens refermen les MI♭arSI♭rels. DOmLa colla fa LA♭l'entrada a la MI♭plaSI♭ça DOmi al fons l'enxaneLA♭ta que avança cap MI♭al SI♭cel.
Els DOmsardanistes LA♭dansen amb la MI♭coSI♭bla i DOmel so de la joLA♭ta s'escampa des MI♭del SI♭sud. La DOmgent tremola amb LA♭tot el bestiMI♭aSI♭ri. La DOmnit s'il·lumina LA♭amb els dimonis MI♭baSI♭nyuts.
Des dels Pirineus fins al riu LA♭Sénia, des del Segre fins MI♭al Cap de Creus, l'ànima catalaSI♭na és al carrer, amb el poble. FAmViu en les tradicions, LA♭en la música, en la MI♭gent, en la festa. CulSI♭tura popular, cultura SOLviva!