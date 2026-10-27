Festa Major (Acords)

Alegria, que és Festa Major

Acords Acords
La Trinca
la trinca tots els exits
la trinca tots els exits
MI♭ SI♭ MI♭ FA

SI♭Alegria, que és Festa MaFA7jor.
MI♭Alegria, FAencetem la bota del racó.
SI♭Alegria, que és Festa MI♭Major.
Com cada any hem de SI♭matar el pollastre
FAi posar xampany dins el SI♭porró.
Apa, anem-hi, corre, viSI♭ne, cuita.
Salta i FAballa, canta FA7la canSI♭çó.

TiruMI♭liruliruli! TiruSI♭liruliruló!
Avui FAmatem FA7el SI♭capó. SI♭7
TiMI♭ruliruliruli! TiSI♭ruliruliruló!
Avui FAés FA7Festa SI♭Major. MI♭ SI♭

FAVisca el pa, SOL♭visca el FAvi,
visca la mare del SOL♭meu paFAdrí. FA7 SI♭ FA

SI♭Alegria, que és Festa MaFA7jor.
MI♭Alegria, FAperquè el nostre sant és el millor.
SI♭Alegria, que és Festa MI♭Major.
Al matí tenim passaSI♭da, missa, les sardaFAnes
i havent SI♭dinat, MI♭migdiada, proSI♭cessó,
concert, castell de FAfocs i ball a l'enSI♭velat.

TiruMI♭liruliruli! TiruSI♭liruliruló!
Avui FAmatem FA7el SI♭capó. SI♭7
TiMI♭ruliruliruli! TiSI♭ruliruliruló!
Avui FAés FA7Festa MaSI♭jor.

FA
MI♭ FA

SI♭Alegria, que és Festa MI♭Major.
Com cada any hem SI♭de matar el pollastre
FAi posar xampany dins el SI♭porró.
MI♭Canviarem l'aixada pel SI♭pendó,
que avui és FAFesta ... FA7Festa SI♭Major.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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