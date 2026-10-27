SI♭Alegria, que és Festa MaFA7jor. MI♭Alegria, FAencetem la bota del racó. SI♭Alegria, que és Festa MI♭Major. Com cada any hem de SI♭matar el pollastre FAi posar xampany dins el SI♭porró. Apa, anem-hi, corre, viSI♭ne, cuita. Salta i FAballa, canta FA7la canSI♭çó.
FAVisca el pa, SOL♭visca el FAvi, visca la mare del SOL♭meu paFAdrí. FA7SI♭FA
SI♭Alegria, que és Festa MaFA7jor. MI♭Alegria, FAperquè el nostre sant és el millor. SI♭Alegria, que és Festa MI♭Major. Al matí tenim passaSI♭da, missa, les sardaFAnes i havent SI♭dinat, MI♭migdiada, proSI♭cessó, concert, castell de FAfocs i ball a l'enSI♭velat.