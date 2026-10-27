LAmMarxem dos dies fora, FAsi surts, tanca la porta, DOem diuen a l'entrada SOLprincipal.
LAmS'allunyen, miro l'hora, FAfalta molt poca estona. DOAmb un crit de guerra aviso SOLels meus germans.
LAmMil missatges en massa, FAa casa hi ha festassa. DOEn Tomàs i en Nil faran SOLel mateix.
LAmCent potser dins de casa, FAvint més a la terrassa, DODJ, begudes, no cal que SOLfem res més.
LAmPerò a mi m'agradaria FAque en aquesta moguda DOhi hagués aquella noia SOLque a mi em cau tan bé. LAmNo sé si trucar-FAla, no sé com avisar-la. DOLi diré a en Tomàs que s'ho SOLfaci venir bé. LAmPerò a mi m'agradaria FAque en aquesta moguda DOhi hagués aquella noia SOLque a mi em cau tan bé. LAmNo sé si trucar-FAla, no sé com avisar-la. DOLi diré a en Tomàs que s'ho SOLfaci venir bé.
LAmLa festa ja està en marxa, FAla música no para DOi ella encara no ha arriSOLbat.
LAmPerò de cop sona el timbre, FAalgú truca a la porta. DOVés a saber ara qui deu SOLser.
LAmMil missatges en massa, FAa casa hi ha festassa. DOEn Tomàs i en Nil faran SOLel mateix.
LAmCent potser dins de casa, FAvint més a la terrassa, DODJ, begudes, no cal que SOLfem res més.
LAmPerò a mi m'agradaria FAque en aquesta moguda DOhi hagués aquella noia SOLque a mi em cau tan bé. LAmNo sé si trucar-FAla, no sé com avisar-la. DOLi diré a en Tomàs que s'ho SOLfaci venir bé. LAmPerò a mi m'agradaria FAque en aquesta moguda DOhi hagués aquella noia SOLque a mi em cau tan bé. LAmNo sé si trucar-FAla, no sé com avisar-la. DOLi diré a en Tomàs que s'ho SOLfaci venir bé.