Festassa (Acords)

Marxem dos dies fora

Acords Acords
Tortellinis
tortellinis en un raco del mon
tortellinis en un raco del mon
LAm FA DO SOL x4

LAmMarxem dos dies fora,
FAsi surts, tanca la porta,
DOem diuen a l'entrada SOLprincipal.

LAmS'allunyen, miro l'hora,
FAfalta molt poca estona.
DOAmb un crit de guerra aviso SOLels meus germans.

LAmMil missatges en massa,
FAa casa hi ha festassa.
DOEn Tomàs i en Nil faran SOLel mateix.

LAmCent potser dins de casa,
FAvint més a la terrassa,
DODJ, begudes, no cal que SOLfem res més.

LAmPerò a mi m'agradaria FAque en aquesta moguda
DOhi hagués aquella noia SOLque a mi em cau tan bé.
LAmNo sé si trucar-FAla, no sé com avisar-la.
DOLi diré a en Tomàs que s'ho SOLfaci venir bé.
LAmPerò a mi m'agradaria FAque en aquesta moguda
DOhi hagués aquella noia SOLque a mi em cau tan bé.
LAmNo sé si trucar-FAla, no sé com avisar-la.
DOLi diré a en Tomàs que s'ho SOLfaci venir bé.

LAmHey! Hey! Hey! Hey! FAHey! Hey! Hey! Hey!
DOHey! Hey! Hey! Hey! SOL
LAmHey! Hey! Hey! Hey! FAHey! Hey! Hey! Hey!
DOHey! Hey! Hey! Hey! SOL

LAmLa festa ja està en marxa,
FAla música no para
DOi ella encara no ha arriSOLbat.

LAmPerò de cop sona el timbre,
FAalgú truca a la porta.
DOVés a saber ara qui deu SOLser.

LAmMil missatges en massa,
FAa casa hi ha festassa.
DOEn Tomàs i en Nil faran SOLel mateix.

LAmCent potser dins de casa,
FAvint més a la terrassa,
DODJ, begudes, no cal que SOLfem res més.

LAmPerò a mi m'agradaria FAque en aquesta moguda
DOhi hagués aquella noia SOLque a mi em cau tan bé.
LAmNo sé si trucar-FAla, no sé com avisar-la.
DOLi diré a en Tomàs que s'ho SOLfaci venir bé.
LAmPerò a mi m'agradaria FAque en aquesta moguda
DOhi hagués aquella noia SOLque a mi em cau tan bé.
LAmNo sé si trucar-FAla, no sé com avisar-la.
DOLi diré a en Tomàs que s'ho SOLfaci venir bé.

LAmHey! Hey! Hey! Hey! FAHey! Hey! Hey! Hey!
DOHey! Hey! Hey! Hey! SOL
LAmHey! Hey! Hey! Hey! FAHey! Hey! Hey! Hey!
DOHey! Hey! Hey! Hey! SOL

LAmPerò a mi m'agradaria FAque en aquesta moguda
DOhi hagués aquella noia SOLque a mi em cau tan bé.
LAmNo sé si trucar-FAla, no sé com avisar-la.
DOLi diré a en Tomàs que s'ho SOLfaci venir bé.

LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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