Festival Tom i Jerry (Acords)

Et mires en el mirall buscant formes rares

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MIEt SIm7mires SOLen el mirall SI7buscant formes rares
MIque jo SIm7no sé trobar SOLmai, i SI7ara t'enfades.
MISurts a SIm7fora al SOLjardí i SI7et tires a l'aigua,
MIi jo miro SIm7cap a dins, SOLtu em SI7busques enlaire.

MIM'agafes la mà,
SOLem dus cap al fons,
REjo em deixo endur
SIm7a veure SI7què em dons.
MITu vas al teu aire,
SOLper què no em fas cas?
FAdimNo m'estimes gaire!
SI7No t'escaparàs!

MI SIm7 SOL SI7 MI SIm7 SOL SI7

MIT'estires SIm7en el sofà SOLamb les cames SI7llargues
MIi jo que SIm7entro com SOLun gat, SI7tu sempre me flaires.
MIT'amagues SIm7dins dels SOLcoixins SI7amb llibres i mantes
MIi jo em fico SIm7cap a dins, SOLaquest cop SI7no ho espatlles.

MIM'agafes la mà,
SOLem dus cap al fons,
REjo em deixo endur
SIm7a veure SI7què em dons.
MITu vas al teu aire,
SOLper què no em fas cas?
FAdimNo m'estimes gaire!
SI7Aquest cop no t'escaparàs!

MI SIm7 SOL SI7 MI SIm7 SOL SI7

MIEt SIm7mires SOLen el mirall SI7amb les cames llargues
MIque jo SIm7no et sé trobar SOLmai, SI7tu sempre me flaires.
MISurts a SIm7fora al SOLjardí SI7amb llibres i mantes,
MIi jo miro SIm7cap a dins, SOLtu sempre SI7t'escapes!

MI SIm7 SOL SI7 MI SIm7 SOL SI7
MI SIm7 SOL SI7 MI SIm7 SOL SI7
MI SIm7 SOL SI7 MI SIm7 SOL SI7

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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