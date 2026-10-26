MIEt SIm7mires SOLen el mirall SI7buscant formes rares MIque jo SIm7no sé trobar SOLmai, i SI7ara t'enfades. MISurts a SIm7fora al SOLjardí i SI7et tires a l'aigua, MIi jo miro SIm7cap a dins, SOLtu em SI7busques enlaire.
MIM'agafes la mà, SOLem dus cap al fons, REjo em deixo endur SIm7a veure SI7què em dons. MITu vas al teu aire, SOLper què no em fas cas? FAdimNo m'estimes gaire! SI7No t'escaparàs!
MISIm7SOLSI7MISIm7SOLSI7
MIT'estires SIm7en el sofà SOLamb les cames SI7llargues MIi jo que SIm7entro com SOLun gat, SI7tu sempre me flaires. MIT'amagues SIm7dins dels SOLcoixins SI7amb llibres i mantes MIi jo em fico SIm7cap a dins, SOLaquest cop SI7no ho espatlles.
MIM'agafes la mà, SOLem dus cap al fons, REjo em deixo endur SIm7a veure SI7què em dons. MITu vas al teu aire, SOLper què no em fas cas? FAdimNo m'estimes gaire! SI7Aquest cop no t'escaparàs!
MISIm7SOLSI7MISIm7SOLSI7
MIEt SIm7mires SOLen el mirall SI7amb les cames llargues MIque jo SIm7no et sé trobar SOLmai, SI7tu sempre me flaires. MISurts a SIm7fora al SOLjardí SI7amb llibres i mantes, MIi jo miro SIm7cap a dins, SOLtu sempre SI7t'escapes!