Intro:
LA MI FA#m RE→ MI x2 LAEll seu al llit i es repen MItina els cabells, FA#mella aprofita i fa un ci RE→garro vigi MIlant per si ve, LAun breu moment, un MIcop caient, FA#mmentre ella sent una RE→fiblada MIa la pell. LA MI Txuru txu txu, txuru txu txu, txuru txu txu txurururu... FA#m RE→ MI Txuru txu txu, txuru txu txu, txuru txu txu txurururu... LAEll penca massa i ella MIcreu que ho comprèn, FA#mella s'amaga si ell arri RE→ba fent pu MIdor d'aiguardent, LAun breu moment, un MIcop caient, FA#mmentre ella sent una RE→fiblada MIa la pell. LA MI Txuru txu txu, txuru txu txu, txuru txu txu txurururu... FA#m RE→ MI Txuru txu txu, txuru txu txu, txuru txu txu txurururu... LAI arriba per MIfi l'endemà FA#mi ell torna a RE→ser tan MInormal LAque tot plegat sembla dè MIbil i llunyà. FA#mI ell és tan RE→tendre MIquan vol, LAi ella es dei MIxa estimar, FA#mi ell és tan guapo i RE→tan fort que MIespanta. LAEll dorm tranquil quan ella MItanca el portal, FA#muna maleta i a la mà RE→l'adreça MId'un hospital. LAQuan puja al tren, MIde sobte sent FA#mdins el seu ventre una RE→fiblada MIa la pell. LAQuan puja al tren, MIde sobte sent FA#mdins el seu ventre una RE→fiblada MIa la pell. LA MI Txuru txu txu, txuru txu txu, txuru txu txu txurururu... FA#m RE→ MI Txuru txu txu, txuru txu txu, txuru txu txu txurururu...
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