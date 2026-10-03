Una fiblada a la pell (Acords)

I ell és tan guapo i tan fort que espanta

Acords Acords
Els Pets
Intro: LA MI FA#m RE→ MI x2

LAEll seu al llit i es repenMItina els cabells,
FA#mella aprofita i fa un ciRE→garro vigiMIlant per si ve,
LAun breu moment, un MIcop caient,
FA#mmentre ella sent una RE→fiblada MIa la pell.

LA MI Txuru txu txu, txuru txu txu, txuru txu txu txurururu...
FA#m RE→ MI Txuru txu txu, txuru txu txu, txuru txu txu txurururu...

LAEll penca massa i ella MIcreu que ho comprèn,
FA#mella s'amaga si ell arriRE→ba fent puMIdor d'aiguardent,
LAun breu moment, un MIcop caient,
FA#mmentre ella sent una RE→fiblada MIa la pell.

LA MI Txuru txu txu, txuru txu txu, txuru txu txu txurururu...
FA#m RE→ MI Txuru txu txu, txuru txu txu, txuru txu txu txurururu...

LAI arriba per MIfi l'endemà
FA#mi ell torna a RE→ser tan MInormal
LAque tot plegat sembla dèMIbil i llunyà.
FA#mI ell és tan RE→tendre MIquan vol,
LAi ella es deiMIxa estimar,
FA#mi ell és tan guapo i RE→tan fort que MIespanta.
LAEll dorm tranquil quan ella MItanca el portal,
FA#muna maleta i a la mà RE→l'adreça MId'un hospital.
LAQuan puja al tren, MIde sobte sent
FA#mdins el seu ventre una RE→fiblada MIa la pell.
LAQuan puja al tren, MIde sobte sent
FA#mdins el seu ventre una RE→fiblada MIa la pell.

LA MI Txuru txu txu, txuru txu txu, txuru txu txu txurururu...
FA#m RE→ MI Txuru txu txu, txuru txu txu, txuru txu txu txurururu...

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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