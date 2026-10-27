Intro:
LA MI RE FA#m x2
Quan sento que tot s’ha aca
LAbat,
que no sé aixecar el
MIcap,
que no tinc forces
REper continuar cap enda FA#mvant…
Quan sento que m’he fet pe
LAtit,
que ja no crec en
MImi,
que el món continua
REria igual si jo no fos a SImquí.
Llavors m’esforço en recor
REdar
la teva cara al meu da
FA#mvant,
la meva orella escol
MItant
la teva veu baixet par
SImlant,
dient que guanyar-me el des
REtí
només dependria de
LAmi
i vaig prometre prendre el
MIrepte
a partir d’aquell ins
LAtant. LARespira, espera, MIaixeca’t sense pressa, FA#minspira, refés-te, REla vida al món t’espera. LARespira, espera, MIaixeca’t sense pressa, FA#minspira, refés-te, REla vida al món t’es SImpera. RE LA MI RE FA#m
Quan sento que res té sen
LAtit,
que el món està gi
MIrat,
que no sé com po
REsar un peu a terra i reco FA#mmençar…
Quan sento que no queda
LAres
pel que sempre he llui
MItat,
i cau cada de
REsig que m’ajudava a avan SImçar…
Torno altre cop a recor
REdar
la teva cara al meu da
FA#mvant,
la meva orella escol
MItant
la teva veu baixet par
SImlant,
dient que guanyar-me el des
REtí
només dependria de
LAmi
i vaig prometre prendre el
MIrepte
a partir d’aquell ins
LAtant. LARespira, espera, MIaixeca’t sense pressa, FA#minspira, refés-te, REla vida al món t’espera. LARespira, espera, MIaixeca’t sense pressa, FA#minspira, refés-te, REla vida al món t’es SImpera. RE FA#m RE LA MI x8
Quan sento que tot s’ha aca
que no sé aixecar el
que no tinc forces
Quan sento que m’he fet pe
que ja no crec en
que el món continua
Llavors m’esforço en recor
la teva cara al meu da
la meva orella escol
la teva veu baixet par
dient que guanyar-me el des
només dependria de
i vaig prometre prendre el
a partir d’aquell ins
Quan sento que res té sen
que el món està gi
que no sé com po
Quan sento que no queda
pel que sempre he llui
i cau cada de
Torno altre cop a recor
la teva cara al meu da
la meva orella escol
la teva veu baixet par
dient que guanyar-me el des
només dependria de
i vaig prometre prendre el
a partir d’aquell ins