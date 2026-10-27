Fil de llum (Acords)

Quan sento que tot s’ha acabat

Acords Acords
Andreu Rifé
andreu rife ping pong
andreu rife ping pong
Intro: LA MI RE FA#m x2

Quan sento que tot s’ha acaLAbat,
que no sé aixecar el MIcap,
que no tinc forces REper continuar cap endaFA#mvant…
Quan sento que m’he fet peLAtit,
que ja no crec en MImi,
que el món continuaREria igual si jo no fos aSImquí.

Llavors m’esforço en recorREdar
la teva cara al meu daFA#mvant,
la meva orella escolMItant
la teva veu baixet parSImlant,
dient que guanyar-me el desRE
només dependria de LAmi
i vaig prometre prendre el MIrepte
a partir d’aquell insLAtant.

LARespira, espera, MIaixeca’t sense pressa,
FA#minspira, refés-te, REla vida al món t’espera.
LARespira, espera, MIaixeca’t sense pressa,
FA#minspira, refés-te, REla vida al món t’esSImpera. RE

LA MI RE FA#m

Quan sento que res té senLAtit,
que el món està giMIrat,
que no sé com poREsar un peu a terra i recoFA#mmençar…
Quan sento que no queda LAres
pel que sempre he lluiMItat,
i cau cada deREsig que m’ajudava a avanSImçar…

Torno altre cop a recorREdar
la teva cara al meu daFA#mvant,
la meva orella escolMItant
la teva veu baixet parSImlant,
dient que guanyar-me el desRE
només dependria de LAmi
i vaig prometre prendre el MIrepte
a partir d’aquell insLAtant.

LARespira, espera, MIaixeca’t sense pressa,
FA#minspira, refés-te, REla vida al món t’espera.
LARespira, espera, MIaixeca’t sense pressa,
FA#minspira, refés-te, REla vida al món t’esSImpera. RE

FA#m RE LA MI x8

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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