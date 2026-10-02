Intro:
SI♭ DO LAm REm SI♭ DO FA DO FA DO FA SI♭ DO LA REm SI♭ DO FA DO SI♭ DO FA
El fill del
FArei s'ha anat fent SI♭ gran
i el dia
DOque es mor el seu REmpare DOhan enter SI♭ rat un home SOLmvell
i a ell li han po
DOsat corona i FAcapa.
I ara
SI♭→ to DOts li diuen FA→re REmi
i li fan
RE#→llargu DOes rever FAències.
L'omplen de
SI♭→ flo DOrs, de comp LAm→lim REments
i de par
RE#→aule DOs de res FApecte.
Però de
FAlluny, quan ell no SI♭hi és,
parlen del
DOgran rei, el seu REmpare.
En
DOcanvi aq SI♭uest és un ma SOLmrrec,
el deure li
DOés inabas FAtable.
Silenci
SI♭tots! Que arriba el FA→ r REmei.
Fem-li una
RE#→llarg DOa rever FAència.
Tirem-li
SI♭→flor DOs, diguem-li que LAm→ é REms
mescla d'en
RE#→cant i DOde sa FAviesa. SI♭ DO LAm REm SI♭ DO FA DO FA DO FA SI♭ DO LA REm SI♭ DO FA DO SI♭ DO FA
La gran co
FArona li tapa els SI♭ ulls,
el ceptre
DOd'or li pesa REmmassa DOi és tan bai SI♭xet que per allà on SOLmva
duu arro
DOssegant la llar FAga capa.
Com un jo
SI♭→gue DOt que ha estat ve FA→sti REmt
amb les
RE#→robes DOde qui ju FAgava.
Com un ni
SI♭→not DO que ha estat v FA→esti REmt
amb les
RE#→robes DOde qui ju FAgava.
Com si al
SI♭→gen DOer pogués f LAm→lori REmr
una
RE#→flor per DOcada FAsolapa.
Com si ba
SI♭→sté DOs un sol l FA→lum REmí
per escal
RE#→far tot DOa una ca FAsa. SI♭ DO LAm REm SI♭ DO FA DO FA DO FA SI♭ DO LA REm SI♭ DO FA DO SI♭ DO FA
El fill del
i el dia
i a ell li han po
I ara
i li fan
L'omplen de
i de par
Però de
parlen del
En
el deure li
Silenci
Fem-li una
Tirem-li
mescla d'en
La gran co
el ceptre
duu arro
Com un jo
amb les
Com un ni
amb les
Com si al
una
Com si ba
per escal