El fill del rei (Acords)

La gran corona li tapa els ulls

Acords Acords
La Ludwig Band
La mateixa sort - Acords i lletres de La Ludwig Band per a guitarra i ukelele
La mateixa sort - Acords i lletres de La Ludwig Band per a guitarra i ukelele
Intro:
SI♭ DO LAm REm SI♭
DO FA DO FA DO FA
SI♭ DO LA REm SI♭
DO FA DO SI♭ DO FA

El fill del FArei s'ha anat fent SI♭ gran
i el dia DOque es mor el seu REmpare
DOhan enterSI♭ rat un home SOLmvell
i a ell li han poDOsat corona i FAcapa.

I araSI♭→ toDOts li diuen FA→reREmi
i li fan RE#→llarguDOes reverFAències.
L'omplen deSI♭→ floDOrs, de compLAm→limREments
i de parRE#→auleDOs de resFApecte.

Però de FAlluny, quan ell no SI♭hi és,
parlen del DOgran rei, el seu REmpare.
En DOcanvi aqSI♭uest és un maSOLmrrec,
el deure li DOés inabasFAtable.

Silenci SI♭tots! Que arriba elFA→ rREmei.
Fem-li una RE#→llargDOa reverFAència.
Tirem-li SI♭→florDOs, diguem-li queLAm→ éREms
mescla d'enRE#→cant i DOde saFAviesa.

SI♭ DO LAm REm SI♭
DO FA DO FA DO FA
SI♭ DO LA REm SI♭
DO FA DO SI♭ DO FA

La gran coFArona li tapa els SI♭ ulls,
el ceptre DOd'or li pesa REmmassa
DOi és tan baiSI♭xet que per allà on SOLmva
duu arroDOssegant la llarFAga capa.

Com un joSI♭→gueDOt que ha estat veFA→stiREmt
amb les RE#→robes DOde qui juFAgava.
Com un niSI♭→notDO que ha estat vFA→estiREmt
amb les RE#→robes DOde qui juFAgava.
Com si al SI♭→genDOer pogués fLAm→loriREmr
una RE#→flor per DOcada FAsolapa.
Com si baSI♭→stéDOs un sol lFA→lumREmí
per escalRE#→far totDOa una caFAsa.

SI♭ DO LAm REm SI♭
DO FA DO FA DO FA
SI♭ DO LA REm SI♭
DO FA DO SI♭ DO FA

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