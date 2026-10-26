Fills de l'abundància (Acords)

Tu, tu vigila no ensopeguis amb la

Acords Acords
Gossos
gossos cares
gossos cares
Intro: FA SI♭ x4

FATu, tu viSI♭gila no ensopeguis amb la
FApor, amb la SI♭por que distorsiona els teus
REmsentits. No et sentis SI♭incapaç.

FAPerquè tots aposSI♭tem per viure amb pressa el nostre
FAtemps per no atuSI♭rar-te i veure com t'estan
veREmnent gran part del SI♭teu temps,
FAallò que un dia era SI♭or.Com pot
FAser que hi hagi SI♭gent que passi gana per tot
arFAreu? El proSI♭grés és la distància entre la
REmgent. Què és el que ens SI♭passa?
És tan difíFAcil, potSI♭ser?

DOSi et veus caREmpaçSI♭de deciFAdir
DOper tu i per REmmi FAun sol caDOmí, digues en veu baixa.

FAFills de l'abundànciDO→a,SI♭lluny dels impossibles,
DO→FAneixen cada dia senDO→se SI♭saber què és viure.

FA SI♭ x2

FATu, tu viSI♭gila no ensopeguis amb la
FApor, amb la SI♭por que distorsiona els teus
REmsentits. No et sentis SI♭incapaç de seFAguir endavant.

Nina de draps SI♭bruts, quadres blancs
i verFAmells, que espatSI♭llada gires
els ulls cap al REmcel. Què és el que et SI♭passa?
T'has quedat FAsola?

DOSi et veus caREmpaçSI♭de deciFAdir
DOper tu i per REmmi FAun sol caDOmí, digues en veu baixa.

FA SI♭ FA DO SI♭

DO→FAFills de l'abundànciDO→a,SI♭lluny dels impossibles,
DO→FAneixen cada dia senDO→se SI♭saber què és viure.
DO→FAFills de l'esperança, DO→SI♭d'un futur possible,
DO→FAneixen cada dia DO→senSI♭se poder ser lliures.

FA DO SI♭ x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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