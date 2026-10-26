Intro:
FA SI♭ x4 FATu, tu vi SI♭gila no ensopeguis amb la FApor, amb la SI♭por que distorsiona els teus REmsentits. No et sentis SI♭incapaç. FAPerquè tots apos SI♭tem per viure amb pressa el nostre FAtemps per no atu SI♭rar-te i veure com t'estan
ve
REmnent gran part del SI♭teu temps, FAallò que un dia era SI♭or.Com pot FAser que hi hagi SI♭gent que passi gana per tot
ar
FAreu? El pro SI♭grés és la distància entre la REmgent. Què és el que ens SI♭passa?
És tan difí
FAcil, pot SI♭ser? DOSi et veus ca REmpaç SI♭de deci FAdir DOper tu i per REmmi FAun sol ca DOmí, digues en veu baixa. FAFills de l'abundànci DO→a, SI♭lluny dels impossibles, DO→ FAneixen cada dia sen DO→se SI♭saber què és viure. FA SI♭ x2 FATu, tu vi SI♭gila no ensopeguis amb la FApor, amb la SI♭por que distorsiona els teus REmsentits. No et sentis SI♭incapaç de se FAguir endavant.
Nina de draps
SI♭bruts, quadres blancs
i ver
FAmells, que espat SI♭llada gires
els ulls cap al
REmcel. Què és el que et SI♭passa?
T'has quedat
FAsola? DOSi et veus ca REmpaç SI♭de deci FAdir DOper tu i per REmmi FAun sol ca DOmí, digues en veu baixa. FA SI♭ FA DO SI♭ DO→ FAFills de l'abundànci DO→a, SI♭lluny dels impossibles, DO→ FAneixen cada dia sen DO→se SI♭saber què és viure. DO→ FAFills de l'esperança, DO→ SI♭d'un futur possible, DO→ FAneixen cada dia DO→sen SI♭se poder ser lliures. FA DO SI♭ x4
ve
ar
És tan difí
Nina de draps
i ver
els ulls cap al
T'has quedat