LA♭Tot el que veus desapareiMI♭/SOLxerà i quedarà un record volant FAm7molt temps dins d’un estat ingràRE♭add9vid. LA♭Tot el que sents es quedarà atraMI♭/SOLpat dins del teu cos en un silenci dolç FAm7i fred, com una cançó morta. RE♭add9 SI♭mSomiaMI♭/SOLrem dins LA♭d’un somni etern, FAm7 SI♭mvolaMI♭/SOLrem pel món. LA♭
I serem fills del mar, SI♭mserem fills del vent, MI♭/SOL serem fills de l’aiLA♭re, de l’aire, FAm7 serem fills del foc, SI♭mserem fills dels pares MI♭/SOLque no hi són. LA♭
SI♭mMI♭/SOLLA♭FAm7SI♭mMI♭/SOLLA♭
LA♭Tots els sentits dibuixen un perMI♭/SOLfil poc visual, com un satèl·lit orbiFAm7tant dins un forat neRE♭add9gre. LA♭Tots els camins et guiaran a un punt MI♭/SOLde no retorn, on naixerà una FAm7llavor, un nou punt de partiRE♭add9da. SI♭mVolaMI♭/SOLrem entre LA♭el cel i l’infern, FAm7immers el SI♭mpas del MI♭/SOLtemps. LA♭
I serem fills del mar, SI♭mserem fills del vent, MI♭/SOL serem fills de l’aiLA♭re, de l’aire, FAm7 serem fills del foc, SI♭mserem fills dels pares MI♭/SOLque no hi són. LA♭
SI♭mMI♭/SOLLA♭FAm7SI♭mMI♭/SOLLA♭
I serem fills del mar, SI♭mserem fills del vent, MI♭/SOL serem fills de l’aiLA♭re, de l’aire, FAm7 i serem fills del mar, SI♭mserem fills del vent, MI♭/SOL serem fills de l’aiLA♭re, de l’aire, FAm7 i serem fills del mar, SI♭mserem fills del vent, MI♭/SOL serem fills de l’aiLA♭re, de l’aire, FAm7 serem fills del foc, SI♭mserem fills dels pares MI♭/SOLque no hi són. LA♭