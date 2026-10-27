Fills del mar (Acords)

Tot el que veus desapareixerà

Acords Acords
Miquel Abras
miquel abras punt de partida
miquel abras punt de partida
LA♭ MI♭/SOL FAm7

LA♭Tot el que veus desapareiMI♭/SOLxerà
i quedarà un record volant FAm7molt temps
dins d’un estat ingràRE♭add9vid.
LA♭Tot el que sents es quedarà atraMI♭/SOLpat
dins del teu cos en un silenci dolç FAm7i fred,
com una cançó morta. RE♭add9
SI♭mSomiaMI♭/SOLrem dins LA♭d’un somni etern, FAm7
SI♭mvolaMI♭/SOLrem pel món. LA♭

I serem fills del mar, SI♭mserem fills del vent, MI♭/SOL
serem fills de l’aiLA♭re, de l’aire, FAm7
serem fills del foc, SI♭mserem fills dels pares MI♭/SOLque no hi són. LA♭

SI♭m MI♭/SOL LA♭ FAm7 SI♭m MI♭/SOL LA♭

LA♭Tots els sentits
dibuixen un perMI♭/SOLfil poc visual,
com un satèl·lit orbiFAm7tant
dins un forat neRE♭add9gre.
LA♭Tots els camins
et guiaran a un punt MI♭/SOLde no retorn,
on naixerà una FAm7llavor, un nou punt de partiRE♭add9da.
SI♭mVolaMI♭/SOLrem entre LA♭el cel i l’infern, FAm7immers el SI♭mpas del MI♭/SOLtemps. LA♭

I serem fills del mar, SI♭mserem fills del vent, MI♭/SOL
serem fills de l’aiLA♭re, de l’aire, FAm7
serem fills del foc, SI♭mserem fills dels pares MI♭/SOLque no hi són. LA♭

SI♭m MI♭/SOL LA♭ FAm7 SI♭m MI♭/SOL LA♭

I serem fills del mar, SI♭mserem fills del vent, MI♭/SOL
serem fills de l’aiLA♭re, de l’aire, FAm7
i serem fills del mar, SI♭mserem fills del vent, MI♭/SOL
serem fills de l’aiLA♭re, de l’aire, FAm7
i serem fills del mar, SI♭mserem fills del vent, MI♭/SOL
serem fills de l’aiLA♭re, de l’aire, FAm7
serem fills del foc, SI♭mserem fills dels pares MI♭/SOLque no hi són. LA♭

SI♭m MI♭/SOL LA♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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