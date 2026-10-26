Fills del sol (Acords)

Som els fills del sol, desperts quan tothom dorm

Acords Acords
Gossos
gossos batecs
gossos batecs
Intro: REm LAm REm LAm REm

LAmSom els fills del sol, desperts quan tothom dorm,
dispoREmsats a obrir camí quan ningú té res a dir.
LAmCreiem en l'amistat i en la força de la veritat,
abraREmçant totes les formes fins i tot quan tanquen portes.
LAmNo ens han educat; encara no estem programats.
EscolREmtem el nostre cor, ens agradem tal i com som.
LAmNo ens fa res parlar; acceptem la nostra identitat.
No coREmneixem la por perquè no ens sentim mai sols.

SOLSom fills de la vella BabiLAmlònia
SOLi obrirem les portes LAmd'un món nou,
SOLtot fent camí a la prosLAmperitat
des de FA→la SOL→sinceriLAmtat
per aFA→quests que encara SOL→no s'han troLAmbat.

REm

LAmSom els fills del mar, que units fem un sol far.
Anem diREmrectes a la llum fins i tot quan és tot fum.
LAmHem après junts a activar cadascú la seva part.
Un dia vàREmrem descobrir que el que hi ha fora surt de dins.
LAmMassa temps desconnectats de la pròpia autenticitat,
hem vençut REma la foscor, hem descobert el nostre to.
LAmTu també pots començar, pots caminar al nostre costat.
Segur que tu REmhi tens molt a dir, però potser has de fer-te sentir.

SOLSom fills de la vella BabiLAmlònia
SOLi obrirem les portes LAmd'un nou món,
SOLtot fent camí a la prosLAmperitat
des de FA→la SOL→sinceriLAmtat
per aFA→quests que encara SOL→no s'han troFAbat.

Vaig néixer per poder cridar la LAmsort
DOi escriure les regles del meu propi SOLjoc.
FACanto per ser molt a prop de LAmtu.
DOSoc home, dona, nen; sí, soc com SOLtu.

Des de FA→la SOL→humiliLAmtat,
fent camí cap FA→allà SOL→a on tot és veriLAmtat,
des de FA→la SOL→sinceriLAmtat,
per seguir FA→fent pasSOL→ses sempre endaLAmvant.

REm
LAm REm x2

SOLSom fills de la vella BabiLAmlònia
SOLi obrirem les portes LAmd'un nou món,
SOLtot fent camí a la prosLAmperitat.
DOSentim respecte pels que no s'han troMIbat.

FAVaig néixer per poder cridar la LAmsort
DOi fer les regles del meu propi SOLjoc.
FACanto per ser molt a prop de LAmtu.
DOSoc home, dona, nen; sí, soc com SOLtu.
FAVaig néixer per poder cridar la LAmsort
DOi fer les regles del meu propi SOLjoc.
FACanto per ser molt a prop de LAmtu.
DOSoc home, dona, nen; sí, soc com SOLtu.

Des de FA→la SOL→humiliLAmtat,
fent camí cap FA→allà SOL→a on tot és veriLAmtat,
des de FA→la SOL→sinceriLAmtat,
per seguir FA→fent pasSOL→ses sempre endaLAmvant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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