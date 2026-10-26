Intro:
REm LAm REm LAm REm LAmSom els fills del sol, desperts quan tothom dorm,
dispo
REmsats a obrir camí quan ningú té res a dir. LAmCreiem en l'amistat i en la força de la veritat,
abra
REmçant totes les formes fins i tot quan tanquen portes. LAmNo ens han educat; encara no estem programats.
Escol
REmtem el nostre cor, ens agradem tal i com som. LAmNo ens fa res parlar; acceptem la nostra identitat.
No co
REmneixem la por perquè no ens sentim mai sols. SOLSom fills de la vella Babi LAmlònia SOLi obrirem les portes LAmd'un món nou, SOLtot fent camí a la pros LAmperitat
des de
FA→la SOL→sinceri LAmtat
per a
FA→quests que encara SOL→no s'han tro LAmbat. REm LAmSom els fills del mar, que units fem un sol far.
Anem di
REmrectes a la llum fins i tot quan és tot fum. LAmHem après junts a activar cadascú la seva part.
Un dia và
REmrem descobrir que el que hi ha fora surt de dins. LAmMassa temps desconnectats de la pròpia autenticitat,
hem vençut
REma la foscor, hem descobert el nostre to. LAmTu també pots començar, pots caminar al nostre costat.
Segur que tu
REmhi tens molt a dir, però potser has de fer-te sentir. SOLSom fills de la vella Babi LAmlònia SOLi obrirem les portes LAmd'un nou món, SOLtot fent camí a la pros LAmperitat
des de
FA→la SOL→sinceri LAmtat
per a
FA→quests que encara SOL→no s'han tro FAbat.
Vaig néixer per poder cridar la
LAmsort DOi escriure les regles del meu propi SOLjoc. FACanto per ser molt a prop de LAmtu. DOSoc home, dona, nen; sí, soc com SOLtu.
Des de
FA→la SOL→humili LAmtat,
fent camí cap
FA→allà SOL→a on tot és veri LAmtat,
des de
FA→la SOL→sinceri LAmtat,
per seguir
FA→fent pas SOL→ses sempre enda LAmvant. REm LAm REm x2 SOLSom fills de la vella Babi LAmlònia SOLi obrirem les portes LAmd'un nou món, SOLtot fent camí a la pros LAmperitat. DOSentim respecte pels que no s'han tro MIbat. FAVaig néixer per poder cridar la LAmsort DOi fer les regles del meu propi SOLjoc. FACanto per ser molt a prop de LAmtu. DOSoc home, dona, nen; sí, soc com SOLtu. FAVaig néixer per poder cridar la LAmsort DOi fer les regles del meu propi SOLjoc. FACanto per ser molt a prop de LAmtu. DOSoc home, dona, nen; sí, soc com SOLtu.
Des de
FA→la SOL→humili LAmtat,
fent camí cap
FA→allà SOL→a on tot és veri LAmtat,
des de
FA→la SOL→sinceri LAmtat,
per seguir
FA→fent pas SOL→ses sempre enda LAmvant.
dispo
abra
Escol
No co
des de
per a
Anem di
Un dia và
hem vençut
Segur que tu
des de
per a
Vaig néixer per poder cridar la
Des de
fent camí cap
des de
per seguir
Des de
fent camí cap
des de
per seguir