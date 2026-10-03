Final (Acords)

I no vull cometre cap més hivern

Acords Acords
Antònia Font
Intro: RE SIm MI SOL x2

REDigue'm ses coses alegres es demaSImtins
quan es meu natural és MItrist
i sé que SOLtot
s'espenya entre MImsomnis i confuLAsions.

REDigue'm diluvis d'arena i de meteSImors
quan vull precipitaMIcions
i sé que el SOLmón
és ple de carMImrers i de carreLASOLrons.

RESón problemes SImpuntuals,
SOLsón defectesLAnaturals.

I diREgue'm ets whiskies amb cola que m'he SImbegut,
que ja se me gira un MIull
cap a l'inSOLfern
i no vull coMImmetre cap més hiLAvern.

REDigue'm ses meravelloses instal·laSImcions,
piràmides i faraMIons,
i grans hoSOLtels,
total equiMImpatge de prestaLAcions. SOL

REQuin exemple SImmés escàs,
SOLquina ruïLAna, quin final!

RE SIm MI SOL x2

REDigue'm ses coses alegres es demaSImtins
quan es meu natural és MItrist
i sé que SOLtot
s'espenya entre MImsomnis i confuLAsions.

REDigue'm diluvis d'arena i de meteSImors
quan vull precipitaMIcions
i sé que el SOLmón
és ple d'espaMImguetis i macarLArons.

I diREgue'm ets whiskies amb cola que m'he beSImgut,
que ja se me gira un MIull
cap a l'inSOLfern
i no vull coMImmetre cap més hiLAvern.

REQuin exemple SImmés escàs,
SOLquina ruïLAna, quin final!

RE SIm MI SOL x2
RE

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi