Intro:
RE SIm MI SOL x2 REDigue'm ses coses alegres es dema SImtins
quan es meu natural és
MItrist
i sé que
SOLtot
s'espenya entre
MImsomnis i confu LAsions. REDigue'm diluvis d'arena i de mete SImors
quan vull precipita
MIcions
i sé que el
SOLmón
és ple de car
MImrers i de carre LA SOLrons. RESón problemes SImpuntuals, SOLsón defectes LAnaturals.
I di
REgue'm ets whiskies amb cola que m'he SImbegut,
que ja se me gira un
MIull
cap a l'in
SOLfern
i no vull co
MImmetre cap més hi LAvern. REDigue'm ses meravelloses instal·la SImcions,
piràmides i fara
MIons,
i grans ho
SOLtels,
total equi
MImpatge de presta LAcions. SOL REQuin exemple SImmés escàs, SOLquina ruï LAna, quin final! RE SIm MI SOL x2 REDigue'm ses coses alegres es dema SImtins
quan es meu natural és
MItrist
i sé que
SOLtot
s'espenya entre
MImsomnis i confu LAsions. REDigue'm diluvis d'arena i de mete SImors
quan vull precipita
MIcions
i sé que el
SOLmón
és ple d'espa
MImguetis i macar LArons.
I di
REgue'm ets whiskies amb cola que m'he be SImgut,
que ja se me gira un
MIull
cap a l'in
SOLfern
i no vull co
MImmetre cap més hi LAvern. REQuin exemple SImmés escàs, SOLquina ruï LAna, quin final! RE SIm MI SOL x2 RE
quan es meu natural és
i sé que
s'espenya entre
quan vull precipita
i sé que el
és ple de car
I di
que ja se me gira un
cap a l'in
i no vull co
piràmides i fara
i grans ho
total equi
quan es meu natural és
i sé que
s'espenya entre
quan vull precipita
i sé que el
és ple d'espa
I di
que ja se me gira un
cap a l'in
i no vull co