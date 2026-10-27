Final feliç (Acords)

Jo tinc un amic que la mida del membre el té

Acords Acords
La Terrasseta de Preixens
la terrasseta de preixens candidatura
la terrasseta de preixens candidatura
MIJo tinc un amic que la SOL#mmida del membre el té
molt depriDO#mmit. Que quedi clar, és un aLAmic.
MII aquest amic, si SOL#mem preguntes el seu nom,
jo no te'l DO#mdic, està prohibit, és un aLAmic.
MITenim un amic que SOL#mha passat mitja vida
sense una noDO#mia al seu llit. És avorrit ser el seu aLAmic.
MII quan és de nit, soSOL#mvint pensa amb ella
i se li’n van tot DO#mdecidit. Que quedi clar, que és el meu aLAmic.

Larala FA#mlala laralala. Larala LAlala laralala.
Larala MIlala laralala. Larala SIlala laralala.
Larala FA#mlala laralala. Larala LAlala laralala.
Larala MIlala laralala. Larala SIlala laralala.

MIS’ha decidit i, desSOL#mprés de molt de temps,
li dirà aquesta DO#mnit a la Judit. Ai! Quin neLAguit!
MII es fa petit i conSOL#mfon les paraules,
tot sembla un acuDO#mdit. Ho té fotut, el meu aLAmic.
MII li toca un pit, eSOL#mlla fot barrada
i me’l deixa estaDO#mbornit. Ella li diu: no més aLAmics.
MII quan és de nit, sovint SOL#mpensa amb ella
i se li’n van tot deciDO#mdit. Que quedi clar, que és el meu aLAmic.

MasFA#msatges orientals amb un final feLAliç.
Aquí al meu MIbarri no hi ha qui el SIpari.
MasFA#msatges orientals amb un final feLAliç.
Aquí al meu MIbarri no hi ha qui el SIpari.

DO#mJa ha perdut SOL#ml’esperança d’aFA#mconseguir el seu amor.
DO#mTanca els ulls, SOL#mabraçant-la, imaFA#mginant-la un altre cop,
bateLAgant-li fort el SOL#cor.

Larala FA#mlala laralala. Larala LAlala laralala.
Larala MIlala laralala. Larala SIlala laralala.
Larala FA#mlala laralala. Larala LAlala laralala.
Larala MIlala laralala. Larala SIlala laralala.

MasFA#msatges orientals amb un final feLAliç.
Aquí al meu MIbarri no hi ha qui el SIpari.
MasFA#msatges orientals amb un final feLAliç.
Aquí al meu MIbarri no hi ha qui el SIpari.

Larala FA#mlala laralala. Larala LAlala laralala.
Larala MIlala laralala. Larala SIlala laralala.
Larala FA#mlala laralala. Larala LAlala laralala.
Larala MIlala laralala. Larala SIlala laralala.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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