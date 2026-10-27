MIJo tinc un amic que la SOL#mmida del membre el té molt depriDO#mmit. Que quedi clar, és un aLAmic. MII aquest amic, si SOL#mem preguntes el seu nom, jo no te'l DO#mdic, està prohibit, és un aLAmic. MITenim un amic que SOL#mha passat mitja vida sense una noDO#mia al seu llit. És avorrit ser el seu aLAmic. MII quan és de nit, soSOL#mvint pensa amb ella i se li’n van tot DO#mdecidit. Que quedi clar, que és el meu aLAmic.
MIS’ha decidit i, desSOL#mprés de molt de temps, li dirà aquesta DO#mnit a la Judit. Ai! Quin neLAguit! MII es fa petit i conSOL#mfon les paraules, tot sembla un acuDO#mdit. Ho té fotut, el meu aLAmic. MII li toca un pit, eSOL#mlla fot barrada i me’l deixa estaDO#mbornit. Ella li diu: no més aLAmics. MII quan és de nit, sovint SOL#mpensa amb ella i se li’n van tot deciDO#mdit. Que quedi clar, que és el meu aLAmic.
MasFA#msatges orientals amb un final feLAliç. Aquí al meu MIbarri no hi ha qui el SIpari. MasFA#msatges orientals amb un final feLAliç. Aquí al meu MIbarri no hi ha qui el SIpari.
DO#mJa ha perdut SOL#ml’esperança d’aFA#mconseguir el seu amor. DO#mTanca els ulls, SOL#mabraçant-la, imaFA#mginant-la un altre cop, bateLAgant-li fort el SOL#cor.