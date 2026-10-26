Finestres (Acords)

M’he llevat cap a les dues

Acords Acords
Itaca Band
itaca band temerario
itaca band temerario
Intro: DO MIm FA LAm→ SOL

DOM’he llevat cap a les MImdues,
sense esperar-ne FAres,
només una llarga LAm→dutxa per torSOLnar-me a posar dret.

DOI per aquelles coincidènMImcies
en les què jo mai creuFAré,
ha sonat el timbre de LAm→casa, he oSOLbert la porta del carrer.

FATu, sense pujar les esLAmcales,
m’has cridat a cau d’oSOLrella.

LAmObre totes les finesFAtres
i que entri DOl’aire del maSOLtí.
LAmObre-les i escolta aquest nou FAso,
que només seDOrem tu i SOLjo.

DOI de sobte quatre núMImvols
en tempesta han acaFAbat,
no quedava alterLAm→nativa, un SOLregal al teu costat.

DOI amb la porta mig oMImberta
hem trencat amb la bonFAdat,
les carícies s’han fet LAm→guerra i la SOLguerra ens ha atrapat.

FAJo, sense pensar-ho LAmmassa,
t’he cridat a cau d’oSOLrella.

LAmObre totes les finesFAtres
i que entri DOl’aire del maSOLtí.
LAmObre-les i escolta aquest nou FAso,
que només seDOrem tu i SOLjo.

FAI la tempesta que ha vinLAmgut ens ha anat d’allò miSOLllor,
FAi encara que ningú ho LAmsap, me la vaig inventar SOLjo.
FAI farem de cada gest LAmuna gran revoluciSOLó,
FAmatarem quatre pardals LAmasseguts al meu balSOLcó.

LAmObre totes les finesFAtres
i que entri DOl’aire del maSOLtí.
LAmObre-les i escolta aquest nou FAso,
que només seDOrem tu i SOLjo.
LAmObre totes les finesFAtres
i que entri DOl’aire del maSOLtí.
LAmObre-les i escolta aquest nou FAso,
que només seDOrem tu i SOLjo.

LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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