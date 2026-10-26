Intro:
DO MIm FA LAm→ SOL DOM’he llevat cap a les MImdues,
sense esperar-ne
FAres,
només una llarga
LAm→dutxa per tor SOLnar-me a posar dret. DOI per aquelles coincidèn MImcies
en les què jo mai creu
FAré,
ha sonat el timbre de
LAm→casa, he o SOLbert la porta del carrer. FATu, sense pujar les es LAmcales,
m’has cridat a cau d’o
SOLrella. LAmObre totes les fines FAtres
i que entri
DOl’aire del ma SOLtí. LAmObre-les i escolta aquest nou FAso,
que només se
DOrem tu i SOLjo. DOI de sobte quatre nú MImvols
en tempesta han aca
FAbat,
no quedava alter
LAm→nativa, un SOLregal al teu costat. DOI amb la porta mig o MImberta
hem trencat amb la bon
FAdat,
les carícies s’han fet
LAm→guerra i la SOLguerra ens ha atrapat. FAJo, sense pensar-ho LAmmassa,
t’he cridat a cau d’o
SOLrella. LAmObre totes les fines FAtres
i que entri
DOl’aire del ma SOLtí. LAmObre-les i escolta aquest nou FAso,
que només se
DOrem tu i SOLjo. FAI la tempesta que ha vin LAmgut ens ha anat d’allò mi SOLllor, FAi encara que ningú ho LAmsap, me la vaig inventar SOLjo. FAI farem de cada gest LAmuna gran revoluci SOLó, FAmatarem quatre pardals LAmasseguts al meu bal SOLcó. LAmObre totes les fines FAtres
i que entri
DOl’aire del ma SOLtí. LAmObre-les i escolta aquest nou FAso,
que només se
DOrem tu i SOLjo. LAmObre totes les fines FAtres
i que entri
DOl’aire del ma SOLtí. LAmObre-les i escolta aquest nou FAso,
que només se
DOrem tu i SOLjo. LAm
sense esperar-ne
només una llarga
en les què jo mai creu
ha sonat el timbre de
m’has cridat a cau d’o
i que entri
que només se
en tempesta han aca
no quedava alter
hem trencat amb la bon
les carícies s’han fet
t’he cridat a cau d’o
i que entri
que només se
i que entri
que només se
i que entri
que només se