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Finestres blaves (ft. Joan Masdéu) (Acords)

S'enfosqueix la cuina

Acords Acords
River Omelet
LAS'enfosqueix la cuina,
REens fem grans.
FA#mVine i endevina MIquants hi van.
LADemà, que és diumenge,
SImon voldries dinar?
FA#mSé d'un lloc on cuinen
MIcom es feia tot abans.

SImSón molts dies,
FA#mmoltes nits seguides
que han anat pasMIsant,
SImi ho hem anat passant.

RESi em fas un MIlloc FA#mque
hi enMItri llum i olor de SImsal,
que per les finestres blaLAves
em MIsaludis al marRExar,
que sonin MI→FA#mfort els tres acords MI
i els nostres SImcors,
que ressonin els tamLAbors,
que les guerres MIem fan por. RE

LANem a fer-ho fàcil,
SImpensarem més a curt plaç.
FA#mCom em diu la Júlia,
MIho acabarem superant.
LADemà, que és divendres,
SImpodríem sortir a sopar.
FA#mFem una trobada
MIamb tots els amics d'abans.

SImA la plaça, on hi FA#msurt el sol
quan sent la gent canMItar,
SImno ens caldran ni FA#mels bancs.

RESi em fas un MIlloc FA#mque
hi entri llum MIi olor de sal, SIm
que per les finestres blaLAves
em MIsaludis al marxar, RE
que sonin MIfort FA#mels tres acords MI
i els nostres cors, SIm
que ressonin els tamLAbors,
que MIles guerres em fan REpor.

Si em fas un MIlloc FA#mque
hi entri llum MIi olor de sal, SIm
que per les finestres blaves LA
em saludis MIal marxar, RE
que sonin MIfort FA#mels tres acords MI
i els nostres cors, SIm
que ressonin els tamLAbors,
que les MIguerres em fan por, RE
que les guerres MIem fan por.

LA MI RE
LA MI RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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