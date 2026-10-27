LAS'enfosqueix la cuina, REens fem grans. FA#mVine i endevina MIquants hi van. LADemà, que és diumenge, SImon voldries dinar? FA#mSé d'un lloc on cuinen MIcom es feia tot abans.
SImSón molts dies, FA#mmoltes nits seguides que han anat pasMIsant, SImi ho hem anat passant.
RESi em fas un MIlloc FA#mque hi enMItri llum i olor de SImsal, que per les finestres blaLAves em MIsaludis al marRExar, que sonin MI→FA#mfort els tres acords MI i els nostres SImcors, que ressonin els tamLAbors, que les guerres MIem fan por. RE
LANem a fer-ho fàcil, SImpensarem més a curt plaç. FA#mCom em diu la Júlia, MIho acabarem superant. LADemà, que és divendres, SImpodríem sortir a sopar. FA#mFem una trobada MIamb tots els amics d'abans.
SImA la plaça, on hi FA#msurt el sol quan sent la gent canMItar, SImno ens caldran ni FA#mels bancs.
RESi em fas un MIlloc FA#mque hi entri llum MIi olor de sal, SIm que per les finestres blaLAves em MIsaludis al marxar, RE que sonin MIfort FA#mels tres acords MI i els nostres cors, SIm que ressonin els tamLAbors, que MIles guerres em fan REpor.
Si em fas un MIlloc FA#mque hi entri llum MIi olor de sal, SIm que per les finestres blaves LA em saludis MIal marxar, RE que sonin MIfort FA#mels tres acords MI i els nostres cors, SIm que ressonin els tamLAbors, que les MIguerres em fan por, RE que les guerres MIem fan por.