Fins a la fi (Acords)

Saps que m’he fixat en tu

Acords Acords
Maria Jacobs
SOLSaps que m’he fixat en tu, RE
MImfaré tot el que calgui per tenir-te amb mi.
DORes farà canviar el que sento amb tu. SOL
REEstàs al meu davant, m’estic eMImnamorant, no ho puc parar,
DOno et deixaré escapar, t’he SOLd’atrapar.

SOLSaps que no ho podré evitar, RE
MImjo et donaré la mà, tu em seguiràs,
DOatrapat i foll em rendiré, SOL
REmil trucs m’embruixaran,
MImmil jocs dels que no podré escapar,
DOel cor no enganya.

SOLFins a la fi
MImestaré aquí,
DOper sempre més.
RENo voldràs res més.
SOLFins a la fi
MImestaré aquí,
DOper sempre més.
RENo voldràs res més.

SOLEls meus poders van augmentant, RE
MImla teva amistat ja he transformat,
DOara ja no pots viure sense mi. SOL
RETothom és invisible,
MImtu saps com fer que et miri, i de cop
DOla màgia et canvia…

SOLFins MIma DOla REfi
SOLesMImtaré DOaREquí,
SOLper MImsemDOpre REmés.
SOLNo MImvoldràs DOres REmés.
SOLFins MIma DOla REfi
SOLesMImtaré DOaREquí,
SOLper MImsemDOpre REmés.
SOLNo MImvoldràs DOres REmés.

LAmSense tu, res DOseria tan genial, MIm RE
LAmperò fins quan ens podrem tenir emDObruixats? MIm RE

SOLFins MIma DOla REfi
SOLesMImtaré DOaREquí,
SOLper MImsemDOpre REmés.
SOLNo MImvoldràs DOres REmés.
SOLFins MIma DOla REfi
SOLesMImtaré DOaREquí,
SOLper MImsemDOpre REmés.
SOLNo MImvoldràs DOres REmés.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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