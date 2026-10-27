SOLSaps que m’he fixat en tu, RE MImfaré tot el que calgui per tenir-te amb mi. DORes farà canviar el que sento amb tu. SOL REEstàs al meu davant, m’estic eMImnamorant, no ho puc parar, DOno et deixaré escapar, t’he SOLd’atrapar.
SOLSaps que no ho podré evitar, RE MImjo et donaré la mà, tu em seguiràs, DOatrapat i foll em rendiré, SOL REmil trucs m’embruixaran, MImmil jocs dels que no podré escapar, DOel cor no enganya.
SOLFins a la fi MImestaré aquí, DOper sempre més. RENo voldràs res més. SOLFins a la fi MImestaré aquí, DOper sempre més. RENo voldràs res més.
SOLEls meus poders van augmentant, RE MImla teva amistat ja he transformat, DOara ja no pots viure sense mi. SOL RETothom és invisible, MImtu saps com fer que et miri, i de cop DOla màgia et canvia…