SOLDies i REnits MImjunts i DOsense dormir SOLsobre el REterra DOfred i humit.
SOLCoixins de REparaules MImfetes per RE7compartir, SOLtot el que REens DOquedava d'ahir.
SOLQueda molt REper caDOminar. SOLQueda molt REper enDOdavant. SOLQueda molt REper reDOcordar RE7abans no puguem oDOblidar, SOLperquè aiRExò ens DOha de portar. SOLEl que tenim és poc o REmolt, no DOho sé. SOLEl que sí sé és que ho REhem DOfet junts. RE7Però la distànciDOa és SOLcada REcop DOmés gran, SOLquan més a prop del cel, REmés DOlluny.