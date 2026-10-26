Fins al final (Acords)

Dies i nits

Acords Acords
Sau
sau una nit al teatre
sau una nit al teatre
SOLDies i REnits
MImjunts i DOsense dormir
SOLsobre el REterra
DOfred i humit.

SOLCoixins de REparaules
MImfetes per RE7compartir,
SOLtot el que REens
DOquedava d'ahir.

SOLQueda molt REper caDOminar.
SOLQueda molt REper enDOdavant.
SOLQueda molt REper reDOcordar
RE7abans no puguem oDOblidar,
SOLperquè aiRExò ens DOha de portar.
SOLEl que tenim
és poc o REmolt, no DOho sé.
SOLEl que sí sé
és que ho REhem DOfet junts.
RE7Però la distànciDOa és
SOLcada REcop DOmés gran,
SOLquan més a prop
del cel, REmés DOlluny.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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