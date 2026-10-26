Fins que arribi l'alba (Acords)

Per tu no soc un dels teus amants

Acords Acords
Els Catarres
els catarres tots els meus principis
els catarres tots els meus principis
SOL RE DO RE

Per SOLtu no soc un dels teus aREmants,
però creuo l'Himàlaia per DOtu
i robaré dotze diamants, REun per cada lluna plena.

Per SOLtu jugo a daus amb el peRErill,
ballo sobre lava per DOtu,
aguantaré tota REla nit sense dormir.

El que jo vull MImés
canSOLtar-te fins que arribi l'alba,
torREnar-me a embriagar
amb el teu perMImfum
mentre a DOfora el món va REdonant voltes.

I SOLriure fins que ens falti l'aire,
meREmoritzar els racons
del teu cos MImnu,
tan DOfora del coREmú.

SOL RE MIm DO→ RE SOL

Per SOLtu no seré mai un esREclau,
però guanyaré la guerra per DOtu
i lluito fins l'últim assalt REamb les apostes en contra.

Per SOLtu atrapo bales amb les REdents
i domaré les feres per DOtu,
accelero sense REfrens, de zero a cent.

El que jo vull MImés
canSOLtar-te fins que arribi l'alba,
torREnar-me a embriagar
amb el teu perMImfum
mentre a DOfora el món va REdonant voltes.

I SOLriure fins que ens falti l'aire,
meREmoritzar els racons
del teu cos MImnu,
tan DOfora del coREmú.

MImMés enllà, més aDOmunt,
jo voldria seSOLguir-REte.
DOMés enllà, més amunt,
al costat més salSOLvatREge.
MImMés enllà, més aDOmunt,
jo voldria seSOLguir-REte.
DOMés enllà, més amunt,
al costat més salSOLvatREge.

El que jo vull MImés
canSOLtar-te fins que arribi l'alba,
torREnar-me a embriagar
amb el teu perMImfum
mentre a DOfora el món va REdonant voltes.

I SOLriure fins que ens falti l'aire,
meREmoritzar els racons
del teu cos MImnu,
tan DOfora del coREmú.

SOL RE MIm DO→ RE x2
SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi