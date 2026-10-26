Per SOLtu no soc un dels teus aREmants, però creuo l'Himàlaia per DOtu i robaré dotze diamants, REun per cada lluna plena.
Per SOLtu jugo a daus amb el peRErill, ballo sobre lava per DOtu, aguantaré tota REla nit sense dormir.
El que jo vull MImés canSOLtar-te fins que arribi l'alba, torREnar-me a embriagar amb el teu perMImfum mentre a DOfora el món va REdonant voltes.
I SOLriure fins que ens falti l'aire, meREmoritzar els racons del teu cos MImnu, tan DOfora del coREmú.
SOLREMImDO→RESOL
Per SOLtu no seré mai un esREclau, però guanyaré la guerra per DOtu i lluito fins l'últim assalt REamb les apostes en contra.
Per SOLtu atrapo bales amb les REdents i domaré les feres per DOtu, accelero sense REfrens, de zero a cent.
El que jo vull MImés canSOLtar-te fins que arribi l'alba, torREnar-me a embriagar amb el teu perMImfum mentre a DOfora el món va REdonant voltes.
I SOLriure fins que ens falti l'aire, meREmoritzar els racons del teu cos MImnu, tan DOfora del coREmú.
MImMés enllà, més aDOmunt, jo voldria seSOLguir-REte. DOMés enllà, més amunt, al costat més salSOLvatREge. MImMés enllà, més aDOmunt, jo voldria seSOLguir-REte. DOMés enllà, més amunt, al costat més salSOLvatREge.
El que jo vull MImés canSOLtar-te fins que arribi l'alba, torREnar-me a embriagar amb el teu perMImfum mentre a DOfora el món va REdonant voltes.
I SOLriure fins que ens falti l'aire, meREmoritzar els racons del teu cos MImnu, tan DOfora del coREmú.