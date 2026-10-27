MImSota la pluja de gotes croDOmades, SOL la REsorra enganxada a les MImcames, memòries de bromes taDOronSOLges. RE Tardes MImroentes i grogues que porten DOvespres saSOLlats i REbirres gelades. MImLa llum d’aquest estiu ens desDOvetSOLllarà de REnou.
LAmNedo com MImno he fet REmai i no em SOLsembla que SImimporti. LAmFreno, MImdeixo que em mogui REel xaloc. SOLSIm
MatiMImnades de ressaca estirades a cantar, mareDOjades sorolloses que no deixen de ballar, REsense cap por. SOLBufa perSImquè no…
TimiMImdesa de setembre, tard o d’hora, passarà. Les gaDOvines volaran cap a una altra immensitat. REBufa més fort, SOLperquè no SIms’apagui el MImfoc. DOAaaah! OooREoh! SOLPerquè no s’aSImpagui el MImfoc. DOAaaah! OoREooh! SeguiSOLrem somiant, seSImguirem celebrant.
MImTota la platja vestida de DOflaSOLmes. EsREpurnes de dolces meMImmòries. DOFruites del món que aSOLmaguen noves llaREvors.
LAmNedo MImcom no he fet REmai i no em SOLsembla que imSImporti. LAmFreno, MImdeixo que em mogui REel xaloc. SOLSIm
Cada MImnit que celebrem i cada cop que tremolem seguiDOrem trepitjant les empremtes d'aquest any REsense cap por. SOLBufa SImperquè no…
TimiMImdesa de setembre, tard o d’hora, passarà. Les gaDOvines volaran cap a una altra immensitat. REBufa més fort, SOLperquè no SIms’apagui el MImfoc. DOAaaah! OooREoh! SOLPerquè no SIms’apagui el foc. MIm DOAaaah! OoREooh! SeguiSOLrem somiant, seSImguirem celebrant.
MImDOSOLRE
Sí, MImel sol ens acompanya i DOdemà seguirem fluint, REseguirem SOLcamiSImnant, avanMImçant, DOforces REno SOLens SImfalten, MIm desMImtins en tenim de sobres. El DOviatge és el que ens marca. RECap a SOLon aSImniràs MImtu? DOCap a on aniREràs? SOLFins on SImarribarem? MIm I per MImquè? Perquè? Estarem allà sense saber, sense voler.
MatiMImnades de ressaca estirades a cantar, mareDOjades sorolloses que no deixen de ballar, REsense cap por. SOLBufa perSImquè no…
TimiMImdesa de setembre, tard o d’hora, passarà. Les gaDOvines volaran cap a una altra immensitat. REBufa més fort, SOLperquè no SIms’apagui el foc. MIm DOAaaah! OooREoh! SOLPerquè no SIms’apagui el MImfoc. DOAaaah! OoREooh! SOLFins que no SIms’apagui el MImfoc!