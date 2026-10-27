Fins que no s’apagui el foc (Acords)

Sota la pluja de gotes cromades

Acords Acords
Robin Secret
robin secret somiant un altre cel
robin secret somiant un altre cel
LAm MIm RE SOL SIm

MImSota la pluja de gotes croDOmades, SOL
la REsorra enganxada a les MImcames,
memòries de bromes taDOronSOLges. RE
Tardes MImroentes i grogues que porten
DOvespres saSOLlats i REbirres gelades.
MImLa llum d’aquest estiu
ens desDOvetSOLllarà de REnou.

LAmNedo com MImno he fet REmai
i no em SOLsembla que SImimporti.
LAmFreno, MImdeixo que em mogui REel xaloc. SOL SIm

MatiMImnades de ressaca estirades a cantar,
mareDOjades sorolloses que no deixen de ballar,
REsense cap por. SOLBufa perSImquè no…

TimiMImdesa de setembre, tard o d’hora, passarà.
Les gaDOvines volaran cap a una altra immensitat.
REBufa més fort, SOLperquè no SIms’apagui el MImfoc.
DOAaaah! OooREoh! SOLPerquè no s’aSImpagui el MImfoc.
DOAaaah! OoREooh! SeguiSOLrem somiant, seSImguirem celebrant.

MImTota la platja vestida de DOflaSOLmes.
EsREpurnes de dolces meMImmòries.
DOFruites del món que aSOLmaguen noves llaREvors.

LAmNedo MImcom no he fet REmai
i no em SOLsembla que imSImporti.
LAmFreno, MImdeixo que em mogui REel xaloc. SOL SIm

Cada MImnit que celebrem i cada cop que tremolem
seguiDOrem trepitjant les empremtes d'aquest any
REsense cap por. SOLBufa SImperquè no…

TimiMImdesa de setembre, tard o d’hora, passarà.
Les gaDOvines volaran cap a una altra immensitat.
REBufa més fort, SOLperquè no SIms’apagui el MImfoc.
DOAaaah! OooREoh! SOLPerquè no SIms’apagui el foc. MIm
DOAaaah! OoREooh! SeguiSOLrem somiant, seSImguirem celebrant.

MIm DO SOL RE

Sí, MImel sol ens acompanya
i DOdemà seguirem fluint,
REseguirem SOLcamiSImnant, avanMImçant,
DOforces REno SOLens SImfalten, MIm
desMImtins en tenim de sobres.
El DOviatge és el que ens marca.
RECap a SOLon aSImniràs MImtu?
DOCap a on aniREràs? SOLFins on SImarribarem? MIm
I per MImquè? Perquè? Estarem allà sense saber, sense voler.

MatiMImnades de ressaca estirades a cantar,
mareDOjades sorolloses que no deixen de ballar,
REsense cap por. SOLBufa perSImquè no…

TimiMImdesa de setembre, tard o d’hora, passarà.
Les gaDOvines volaran cap a una altra immensitat.
REBufa més fort, SOLperquè no SIms’apagui el foc. MIm
DOAaaah! OooREoh! SOLPerquè no SIms’apagui el MImfoc.
DOAaaah! OoREooh! SOLFins que no SIms’apagui el MImfoc!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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