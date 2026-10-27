La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
LA♭No hem posat el nas en Santa MI♭Maria del Fiore, no hem creFAmuat el Ponte Vecchio esquiDOvant deu mil turistes, no hem guarRE♭dat fotografies ni una MI♭mísera postal de la DOcúpula gegant de BruneFAmlleschi.
LA♭Mai no hem visitat la gaMI♭leria dels Uffizi, no hem viFAmbrat amb l’obra mestra dels pinDOtors renaixentistes. No hem puRE♭jat al belvedere LA♭ni hem vist FlorènciMI♭a als nostres peus. No hem posat un FAmforrellat al nostre amor etern.
Però em coRE♭nec de memòria els teus llenDOçols, la geografia LA♭del teu cos, cada racó del dormiMI♭tori on hem plantat cara a RE♭l’hivern, cada centímetre de LA♭tu, cada constel·lació que MI♭dus gravada en la pell FAmde l’esquena.
LA♭No hem berenat junts en plaça de MI♭la Signoria, no hem vist FAmel Palau dels Pitti ni el DaDOvid de Miquel Àngel. No hem llanRE♭çat una moneda dins MI♭de la font del Neptú ni hem DOcontemplat l’altar de Santa FAmCroce.
Però em coRE♭nec de memòria els teus llenDOçols, la geografia LA♭del teu cos, cada racó del dormiMI♭tori on hem plantat cara a RE♭l’hivern, cada centímetre de LA♭tu, cada constel·lació que MI♭dus gravada en la pell FAmde l’esquena.
Reconec RE♭perfectament l’alarma del despertaDOdor, la nostra roba en LA♭un muntó, tantes pel·lícules que no MI♭hem vist i crec que RE♭no veurem mai, cada carícia recurDOrent, mil confidències LA♭en paper i massa adéus contra reMI♭llotge.