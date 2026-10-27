Firenze (Acords)

No hem posat el nas en Santa Maria del Fiore

Acords Acords
Pau Alabajos
pau alabajos l amor i la ferocitat
pau alabajos l amor i la ferocitat

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

LA♭No hem posat el nas en Santa MI♭Maria del Fiore,
no hem creFAmuat el Ponte Vecchio
esquiDOvant deu mil turistes,
no hem guarRE♭dat fotografies
ni una MI♭mísera postal
de la DOcúpula gegant de BruneFAmlleschi.

LA♭Mai no hem visitat la gaMI♭leria dels Uffizi,
no hem viFAmbrat amb l’obra mestra
dels pinDOtors renaixentistes.
No hem puRE♭jat al belvedere
LA♭ni hem vist FlorènciMI♭a als nostres peus.
No hem posat un FAmforrellat al nostre amor etern.

Però em coRE♭nec de memòria
els teus llenDOçols,
la geografia LA♭del teu cos,
cada racó del dormiMI♭tori
on hem plantat cara a RE♭l’hivern,
cada centímetre de LA♭tu,
cada constel·lació que MI♭dus
gravada en la pell FAmde l’esquena.

LA♭No hem berenat junts en plaça de MI♭la Signoria,
no hem vist FAmel Palau dels Pitti
ni el DaDOvid de Miquel Àngel.
No hem llanRE♭çat una moneda dins MI♭de la font del Neptú
ni hem DOcontemplat l’altar de Santa FAmCroce.

Però em coRE♭nec de memòria
els teus llenDOçols,
la geografia LA♭del teu cos,
cada racó del dormiMI♭tori
on hem plantat cara a RE♭l’hivern,
cada centímetre de LA♭tu,
cada constel·lació que MI♭dus
gravada en la pell FAmde l’esquena.

Reconec RE♭perfectament
l’alarma del despertaDOdor,
la nostra roba en LA♭un muntó,
tantes pel·lícules que no MI♭hem vist
i crec que RE♭no veurem mai,
cada carícia recurDOrent,
mil confidències LA♭en paper
i massa adéus contra reMI♭llotge.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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