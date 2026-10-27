DOFlor d’estiu, LAmno perdis el MIm7caliu, FAmaj7que la nit desperta l’alba. DOCortines de LAmllum, MIm7reflexos d’art sense autor, DOFAmaj7LAm MIm7vides sense conductor. FAI va passant SOLel temps, MIm7i tot és menys FAintens SOLsi perds MIm7les gaSOLnes de viure.
DOQuan tot s’apaga, neix una flama, LAmdesperta l’aire. MIm7L’estiu et reclama a tu, FAa SOLtu...
DOOh! Oh! Oh! LAmAh!
DOFlor d’esLAmtiu, DOno perdis el caLAmliu. DOLa vida desperta aLAmra. DOÀnimes de LAmjuny, DOcels estreLAmllats, DOsomnis fent-se realiLAmtat.
FAI va passant SOLel temps, MIm7i tot és menys FAintens SOLsi perds MIm7les gaSOLnes de viure.