Flor d'estiu (Acords)

Flor d’estiu

Acords Acords
Miquel Abras
miquel abras la felicitat tambe plora
miquel abras la felicitat tambe plora
DOFlor d’estiu,
LAmno perdis el MIm7caliu,
FAmaj7que la nit desperta l’alba.
DOCortines de LAmllum,
MIm7reflexos d’art sense autor,
DO FAmaj7 LAm
MIm7vides sense conductor.
FAI va passant SOLel temps,
MIm7i tot és menys FAintens
SOLsi perds MIm7les gaSOLnes de viure.

DOQuan tot s’apaga, neix una flama,
LAmdesperta l’aire.
MIm7L’estiu et reclama a tu,
FAa SOLtu...

DOOh! Oh! Oh! LAmAh!

DOFlor d’esLAmtiu,
DOno perdis el caLAmliu.
DOLa vida desperta aLAmra.
DOÀnimes de LAmjuny,
DOcels estreLAmllats,
DOsomnis fent-se realiLAmtat.

FAI va passant SOLel temps,
MIm7i tot és menys FAintens
SOLsi perds MIm7les gaSOLnes de viure.

FA LAm
FA LAm SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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