REmQuan ve la LA7/REnit, SOLmsota la lluna blanREmca, SOLm totes les flors a contraREm/LAcor es tanLA7quen. REm Quan ve la LA7nit, sota SOLmla lluna REmblanca, SOLm sols una flor REms'obre de sobte i canLA7ta. RE
Sóc flor de SOLnit, REsota la lluna canto, sóc flor de SOLnit, REde dia tot són penes. SOLQuan ve la nit, a REla ciutat d'iSImvori, MIm7 surten els gats LA7i cauen les careREtes.
SOLmaj7Surto al carrer SOLmsota la llum de bombetes celesREtes SOLi sóc com tu, ciutat del deFA#m7sig, ciuSI7tat de la memòMImria, LA FA#mblanca de SIdia, FA#mblanca de SI7dia i de MIm7nit, verLAmella. RE
REmSOLmREmMI♭mLAREm
Quan ve la LA7nit, sota SOLmla lluna REmplena, SOLm canto l'amor que em puja per LA7les veREmnes. Quan ve la LA7nit, sota SOLmla lluna noREmva, SOLm somnis de REmmort em deixen sense esma. LA7RE
SOLSurto al carrer sota SOLml'esclat de bombes i pisREtoles i sóc com SOLtu, SOLmciutat del FA#m7desig, SI7ciutat de la memòMImria, LA FA#mblanca de SIdia, FA#mblanca de SI7dia i de MIm7nit, verLAmella. RE
Sóc flor de SOLnit, REsota la lluna SOLcanto, REsóc flor de SOLnit, REde dia tot són peSOLnes. Quan ve la nit, a REla ciutat d'iSImvori, MIm7 surten els gats LA7i cauen les careREtes.