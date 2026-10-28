Flor de nit (Acords)

Quan ve la nit, sota la lluna blanca

Acords Acords
Dagoll Dagom
dagoll dagom flor de nit
dagoll dagom flor de nit
REmQuan ve la LA7/REnit, SOLmsota la lluna blanREmca, SOLm
totes les flors a contraREm/LAcor es tanLA7quen. REm
Quan ve la LA7nit, sota SOLmla lluna REmblanca, SOLm
sols una flor REms'obre de sobte i canLA7ta. RE

Sóc flor de SOLnit, REsota la lluna canto,
sóc flor de SOLnit, REde dia tot són penes.
SOLQuan ve la nit, a REla ciutat d'iSImvori, MIm7
surten els gats LA7i cauen les careREtes.

SOLmaj7Surto al carrer SOLmsota la llum de bombetes celesREtes
SOLi sóc com tu, ciutat del deFA#m7sig, ciuSI7tat de la memòMImria, LA
FA#mblanca de SIdia, FA#mblanca de SI7dia i de MIm7nit, verLAmella. RE

REm SOLm REm MI♭m LA REm

Quan ve la LA7nit, sota SOLmla lluna REmplena, SOLm
canto l'amor que em puja per LA7les veREmnes.
Quan ve la LA7nit, sota SOLmla lluna noREmva, SOLm
somnis de REmmort em deixen sense esma. LA7 RE

SOLSurto al carrer sota SOLml'esclat de bombes i pisREtoles
i sóc com SOLtu, SOLmciutat del FA#m7desig, SI7ciutat de la memòMImria, LA
FA#mblanca de SIdia, FA#mblanca de SI7dia i de MIm7nit, verLAmella. RE

Sóc flor de SOLnit, REsota la lluna SOLcanto,
REsóc flor de SOLnit, REde dia tot són peSOLnes.
Quan ve la nit, a REla ciutat d'iSImvori, MIm7
surten els gats LA7i cauen les careREtes.

REm SOLm REm MI♭m LA REm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi