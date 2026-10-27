Flor de primaLAvera, la més MIbella de tot SIl'any; quan l'estiu LAarriba, MIdolor i SIplany. Flor de primaLAvera, la més MIbella de tot SIl'any; quan l'estiu LAarriba, MIdolor i SIplany.
Ha esclatat la ginesta a Puig-graFA#mciós, LAcanta la flor i ensenya el seu treMIsor. SIQui el pren sempre és presa del FA#mrecord, LAguany i condemna del curiMIós. SIHa esclatat el gessamí a cada cantoFA#mnada LAi ha fet forats en les fosses tan enterraMIdes. SILa memòria del perfum és tan eFA#mterna LAque qui la dona sempre és fugaç per tornar a terMIra.
SIFlor de primaLAvera, la més MIbella de tot SIl'any; quan l'estiu LAarriba, MIdolor i SIplany.
SILAMISI
Breu és l'olor de la pluja que esquitxa el FA#mterra, LAcurtes són les cançons de la infanMItesa, SIbreus els mil contes que jo reFA#mcordo, LAcurtes i per sempre les dites que MIporto. SIAgafaré al vol el fil que pel jardí naFA#mvega LAi l'estiraré amb la canya des de coMIberta. SISoc pescador de muguet, iris i deFA#mliris, LAuna cançó, un tot, una flor quan t'ho MImiris.