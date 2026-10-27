Flor de primavera (Acords)

Flor de primavera, la més bella de tot l'any

Acords Acords
La Troba Kung-Fú
la troba kung fu a la panxa del bou
la troba kung fu a la panxa del bou
SI LA MI SI

Flor de primaLAvera, la més MIbella de tot SIl'any;
quan l'estiu LAarriba, MIdolor i SIplany.
Flor de primaLAvera, la més MIbella de tot SIl'any;
quan l'estiu LAarriba, MIdolor i SIplany.

Ha esclatat la ginesta a Puig-graFA#mciós,
LAcanta la flor i ensenya el seu treMIsor.
SIQui el pren sempre és presa del FA#mrecord,
LAguany i condemna del curiMIós.
SIHa esclatat el gessamí a cada cantoFA#mnada
LAi ha fet forats en les fosses tan enterraMIdes.
SILa memòria del perfum és tan eFA#mterna
LAque qui la dona sempre és fugaç per tornar a terMIra.

SIFlor de primaLAvera, la més MIbella de tot SIl'any;
quan l'estiu LAarriba, MIdolor i SIplany.

SI LA MI SI

Breu és l'olor de la pluja que esquitxa el FA#mterra,
LAcurtes són les cançons de la infanMItesa,
SIbreus els mil contes que jo reFA#mcordo,
LAcurtes i per sempre les dites que MIporto.
SIAgafaré al vol el fil que pel jardí naFA#mvega
LAi l'estiraré amb la canya des de coMIberta.
SISoc pescador de muguet, iris i deFA#mliris,
LAuna cançó, un tot, una flor quan t'ho MImiris.

SI LA MI SI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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