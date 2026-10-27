SOLmAvui que marxa el DOsol, cansat de tant esFAtiu. ALAmvui que torna a REmcasa aquella oDOlor de brasa i SI♭foc.
Avui que el dia DOplora, a poc a poc, es fa més FAcurt. I amb DOels colors els REmarbres de la DOmort en fan SI♭virtut. Avui que ja has nasDOcut, m’he convençut...
SOLm7M’encantaDOria SOLm7passar la nit i el DOdia amb FAtu.
SI♭Canta i DOplora, REmriu molt, LAmvola SI♭i compta amb DOmi si FAmai et sents FA7sola. SI♭Lluita i DOexploREmra, enaLAmmora't. SI♭PintaDOrem el FAmón si es desFA7flora SOLmi esLAmtima'l SI♭molt. SOLmQue la tarDOdor SOLmt’estima DOcom t’estimo FAjo. DOSI♭FA7
SOLmAvui que la geDObrada s’ha enamorat del FAbosc, voLAmlant com una REmfada sobre el DOgran regne dels SI♭fongs.
Avui que l’alba és DOfresca, la boira abraça els tuFArons i amb DOaquests ulls de REmgresca et menjaDOria a peSI♭tons. Avui no ho dubtaDOria ni uns segons.
SOLmEspantaLAmré els teus malSI♭sons, FAels DOteus SI♭malFA7sons.
SI♭Canta i DOplora, REmriu molt, LAmvola SI♭i compta amb DOmi si FAmai et sents FA7sola. SI♭Lluita i DOexploREmra, enaLAmmora't. SI♭PintaDOrem el FAmón si es desFA7flora SOLmi esLAmtima'l SI♭molt. SOLmQue la tarDOdor SOLmt’estima DOcom t’estimo FAjo. DOSI♭FA7
SOLmAvui hi ha un cant d’oDOcells que emigra cap al FAsud i els LAmcapgrossos amb REmpotes busquen FAun terreny eiSI♭xut.
Avui que les marDOmotes han vist hivernar l’ós FAbru, tan DOsols una REmrialla i ja m’he eDOnamorat de SI♭tu. Avui que ja has nasDOcut, m’he convenREmçut que el LAmvincle és inSI♭finit, que DOla mare és REmterra i que LAmtot comença aSI♭quí, al DOventre i al seu REmpit, en un LAmvincle inSI♭finit. Que DOla terra és FAmare i que SI♭tot comença aDOquí. FATot coDOmença aSI♭quí. FA7
SI♭Canta i DOplora, REmriu molt, LAmvola SI♭i compta amb DOmi si FAmai et sents FA7sola. SI♭Lluita i DOexploREmra, enaLAmmora't. SI♭PintaDOrem el FAmón si es desFA7flora SOLmi esLAmtima'l SI♭molt. SOLmQue la tarDOdor SOLmt’estima DOcom t’estimo FAjo.