Flor de tardor (Acords)

Avui que marxa el sol

Acords Acords
Marcel i Júlia
SOLmAvui que marxa el DOsol,
cansat de tant esFAtiu.
ALAmvui que torna a REmcasa
aquella oDOlor de brasa i SI♭foc.

Avui que el dia DOplora, a poc a poc,
es fa més FAcurt. I amb DOels colors
els REmarbres de la DOmort en fan SI♭virtut.
Avui que ja has nasDOcut, m’he convençut...

SOLm7M’encantaDOria
SOLm7passar la nit i el DOdia amb FAtu.

SI♭Canta i DOplora, REmriu molt, LAmvola
SI♭i compta amb DOmi si FAmai et sents FA7sola.
SI♭Lluita i DOexploREmra, enaLAmmora't.
SI♭PintaDOrem el FAmón si es desFA7flora
SOLmi esLAmtima'l SI♭molt.
SOLmQue la tarDOdor
SOLmt’estima DOcom t’estimo FAjo. DO SI♭ FA7

SOLmAvui que la geDObrada
s’ha enamorat del FAbosc,
voLAmlant com una REmfada sobre
el DOgran regne dels SI♭fongs.

Avui que l’alba és DOfresca,
la boira abraça els tuFArons
i amb DOaquests ulls de REmgresca
et menjaDOria a peSI♭tons.
Avui no ho dubtaDOria ni uns segons.

SOLmEspantaLAmré els teus malSI♭sons,
FAels DOteus SI♭malFA7sons.

SI♭Canta i DOplora, REmriu molt, LAmvola
SI♭i compta amb DOmi si FAmai et sents FA7sola.
SI♭Lluita i DOexploREmra, enaLAmmora't.
SI♭PintaDOrem el FAmón si es desFA7flora
SOLmi esLAmtima'l SI♭molt.
SOLmQue la tarDOdor
SOLmt’estima DOcom t’estimo FAjo. DO SI♭ FA7

SOLmAvui hi ha un cant d’oDOcells
que emigra cap al FAsud
i els LAmcapgrossos amb REmpotes
busquen FAun terreny eiSI♭xut.

Avui que les marDOmotes han vist
hivernar l’ós FAbru, tan DOsols
una REmrialla i ja m’he eDOnamorat de SI♭tu.
Avui que ja has nasDOcut,
m’he convenREmçut que el LAmvincle és inSI♭finit,
que DOla mare és REmterra i que LAmtot comença aSI♭quí,
al DOventre i al seu REmpit, en un LAmvincle inSI♭finit.
Que DOla terra és FAmare i que SI♭tot comença aDOquí.
FATot coDOmença aSI♭quí. FA7

SI♭Canta i DOplora, REmriu molt, LAmvola
SI♭i compta amb DOmi si FAmai et sents FA7sola.
SI♭Lluita i DOexploREmra, enaLAmmora't.
SI♭PintaDOrem el FAmón si es desFA7flora
SOLmi esLAmtima'l SI♭molt.
SOLmQue la tarDOdor
SOLmt’estima DOcom t’estimo FAjo.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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