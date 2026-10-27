MI♭La SI♭/REteva pell, la DOmteva SI♭olor LA♭MI♭/SOL alguna FAmtarda m’apaSI♭reixen com reMI♭cords SI♭/RE d’aquell vell DOmjoc: SI♭ vàrem ser gusLA♭pires tantes MI♭/SOLnits, FAmbenzina i SI♭foc.
I LA♭jo penso com estaSI♭ràs, si rius com MI♭sempre. RE♭Al nord l’hivern es fa molt LA♭llarg, abriga’t per marSI♭xar.
MI♭Porta amb tu la tenSOLmdresa, avança sense mirar enDOmrere, que no s’enfangui el teu caLA♭mí amb les llàgrimes d’aMI♭hir. I deixa anar el que et SOLmcrema, arrela’t forta a la DOmterra, serà preciós veure’t floLA♭rir. De SI♭nou florir.
MI♭Fa més d’un any que vas SOLmmarxar, necessitaves temps DOmper tu, recuperar el teu esLA♭pai, viure aventures, mons i aMI♭mants. DesorSOLmbitar.
I LA♭jo penso com estaSI♭ràs, si et mous com MI♭sempre. RE♭Al nord l’hivern es fa molt LA♭llarg, abriga’t per somiSI♭ar.
MI♭Porta amb tu la tenSOLmdresa, avança sense mirar DOmenrere, que no s’enfangui el teu LA♭camí amb les llàgrimes MI♭d’ahir. I deixa anar el que et SOLmcrema, arrela’t forta a la DOmterra, serà preciós veure’t floLA♭rir. De SI♭nou florir.
Una cançó per LA♭dir-te que em perdoMI♭nis. FAQue tant de SI♭bo t’aLA♭briguin suau els diMI♭es. FAI el vent del SI♭nord et regaLA♭li amors de seMI♭da, i t’omFAplin els ulls d’esSOLmtrelles i que cuLA♭rin el teu cor. FA