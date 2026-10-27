Florir (Acords)

La teva pell, la teva olor

Acords Acords
Sergi Carbonell
sergi carbonell crisalide
sergi carbonell crisalide
MI♭La SI♭/REteva pell, la DOmteva SI♭olor LA♭ MI♭/SOL
alguna FAmtarda m’apaSI♭reixen com reMI♭cords SI♭/RE
d’aquell vell DOmjoc: SI♭
vàrem ser gusLA♭pires tantes MI♭/SOLnits,
FAmbenzina i SI♭foc.

I LA♭jo penso com estaSI♭ràs,
si rius com MI♭sempre.
RE♭Al nord l’hivern es fa molt LA♭llarg,
abriga’t per marSI♭xar.

MI♭Porta amb tu la tenSOLmdresa,
avança sense mirar enDOmrere,
que no s’enfangui el teu caLA♭
amb les llàgrimes d’aMI♭hir.
I deixa anar el que et SOLmcrema,
arrela’t forta a la DOmterra,
serà preciós veure’t floLA♭rir.
De SI♭nou florir.

MI♭Fa més d’un any que vas SOLmmarxar,
necessitaves temps DOmper tu,
recuperar el teu esLA♭pai,
viure aventures, mons i aMI♭mants.
DesorSOLmbitar.

I LA♭jo penso com estaSI♭ràs,
si et mous com MI♭sempre.
RE♭Al nord l’hivern es fa molt LA♭llarg,
abriga’t per somiSI♭ar.

MI♭Porta amb tu la tenSOLmdresa,
avança sense mirar DOmenrere,
que no s’enfangui el teu LA♭camí
amb les llàgrimes MI♭d’ahir.
I deixa anar el que et SOLmcrema,
arrela’t forta a la DOmterra,
serà preciós veure’t floLA♭rir.
De SI♭nou florir.

Una cançó per LA♭dir-te que em perdoMI♭nis.
FAQue tant de SI♭bo t’aLA♭briguin suau els diMI♭es.
FAI el vent del SI♭nord et regaLA♭li amors de seMI♭da,
i t’omFAplin els ulls d’esSOLmtrelles i que cuLA♭rin el teu cor. FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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