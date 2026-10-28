SIJo LAafinava sa guitarra,
SIsol LAcruixent a s'exterior,
SIs'autobús aLAminorava,
SIcel LAponent posant colors.
DO#mBenziSIneres polsegoses,
DO#mbars SIde copes a missions,
DO#mfins SIsa fosca perillosa,
DO#mno SIm'he vist en condicions.
Més LAval que me carregui es personatge,
SIpenDO#msava ara es teus ulls, es teus cabells.
SIEsLAtels anònims se desintegraven,
SIi DO#mjo ho mirava trist i tot solet.
SIEs LAvehicle me pitava,
SIun LAhotel passant s'hivern,
SIjo LAtocava sa guitarra,
SIjo LAescrivia en un quadern.
DO#mBenziSIneres polsegoses,
DO#mdesteSInyits a mostradors,
DO#mdins SIsa fosca lluminosa,
DO#mjo SIm'he vist en situacions.
Més LAval que me carregui es personatge,
SIpenDO#msava ara es teus ulls i es teus cabells.
SIEsLAtels anònims s'identificaven,
SIi DO#mjo esperava trist i tot solet.
SI
DO#mBenziSIneres polsegoses,
DO#mflors SIde cactus a visions,
DO#mdins SIsa fosca sinuosa,
DO#mhe aSIvisat alguns amors.
Més LAval que me carregui es personatge,
SIpenDO#msava ara es teus ulls i es teus cabells.
SIEsLAtels anònims se comunicaven,
SIi DO#mjo quedava trist i tot solet.
SIMés LAval que me carregui es personatge,
SIpenDO#msava ara es teus ulls i es teus cabells.
SIEsLAtels anònims se descontrolaven,
SIi DO#mjo tornava trist i tot solet.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.