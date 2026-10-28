Flors de fum (Acords)

Llum d'agost, cap al tard, quan es fa fosc

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra el retorn palau sant jordi 9 09 2011 live
sopa de cabra el retorn palau sant jordi 9 09 2011 live
LALlum d'agost, cap al SOL7tard, quan es fa fosc,
en un FA7vol d'estiu, a la plaça del Vi,
vaig troSOL7bar-me en Grifoll.
LADe centaure duia el SOL7carro ple de flors.
Me'n va RE7donar un munt, em vaig posar a fer fum
a la RE7terrassa de «El Sol».

I el cel eMIra vermell, sí, i la SOLgent era transpaRErent
i asseLAguts, junts creSOLmàvem la REtarda
i tots teMIníem fe, però d'aquest SOLmón ja no ens crèiem REres
i allà LAsota les SOLvoltes, el REsomni era eMItern.

DOI encara puc, encara avui.
EnSI♭cara no és FAtard, no.
DOI encara avui, encara avui,
em SI♭venen ramFApells d'aquella llum.
DOI encara avui, encara avui,
quan SI♭l'herba ja és FAalta.
DOI encara avui, encara avui,
vull voSI♭lar més aFAmunt.

LAEntre el Freaks, la SalSOL7sitxa i el Potser,
un fanzine FA7a l'squat, algunes volls i uns mais
i unes SOL7pipes al carrer,
LAbones ones, bona SOL7música també.
PassàRE7vem el temps, però no ens feiem vells.
Això et RE7passa en un moment.

I el cel eMIra vermell, sí, i en TinSOLtin va arribar corRErent
i pel LAmorro es salSOLtava la REtanda
i després MIen James Dean, bé, indulSOLgència permaREnent
i en PaLAlau, tots omSOLplíem l'esREperit d'aliMIment.

DOI encara avui, encara avui.
EnSI♭cara no és FAtard, no.
DOEncara avui, encara avui,
em SI♭venen ramFApells d'aquella gent.
DOI encara avui, encara avui,
quan SI♭l'herba ja és FAalta.
DOEncara avui, encara
puc voSI♭lar més aFAmunt.

I va baiSOLxar en Lleuger.
Deia: gerREmmans, ja us perdonaLAm
quan de FAnou ens posàvem la SOLpedra al palmell, sí.

I va baiMIxar l'Ocell. Oh! Ple d'esSOLpores i de boRElets
i asseLAguts, exploSOLràvem la REtarda
i tots teMIníem fe, però d'aquest SOLmón ja no ens crèiem REres
i allà LAsota les SOLvoltes, el REsomni era eMItern.

DOI encara puc, encara avui.
EnSI♭cara no és FAtard, no.
DOEncara puc, encara avui,
em SI♭venen ramFApells d'aquells moments.
DOI encara avui, encara avui,
quan SI♭l'herba ja és FAalta.
DOEncara avui, encara
puc voSI♭lar molt miFAllor i més amunt.

DOVaig fent, no sé on arribaré.
SI♭Vaig fent, FAno sé on arribaré.
DOVaig fent, no sé on arribaré.
SI♭Vaig fent, FAflors de fum i rampells.
DOVaig fent, no sé on arribaré.
SI♭No ho sé, FAflors de fum i rampells.
DOVaig fent, no sé on arribaré.
SI♭No, FAno sé on arribaDOré.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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