LALlum d'agost, cap al SOL7tard, quan es fa fosc, en un FA7vol d'estiu, a la plaça del Vi, vaig troSOL7bar-me en Grifoll. LADe centaure duia el SOL7carro ple de flors. Me'n va RE7donar un munt, em vaig posar a fer fum a la RE7terrassa de «El Sol».
I el cel eMIra vermell, sí, i la SOLgent era transpaRErent i asseLAguts, junts creSOLmàvem la REtarda i tots teMIníem fe, però d'aquest SOLmón ja no ens crèiem REres i allà LAsota les SOLvoltes, el REsomni era eMItern.
DOI encara puc, encara avui. EnSI♭cara no és FAtard, no. DOI encara avui, encara avui, em SI♭venen ramFApells d'aquella llum. DOI encara avui, encara avui, quan SI♭l'herba ja és FAalta. DOI encara avui, encara avui, vull voSI♭lar més aFAmunt.
LAEntre el Freaks, la SalSOL7sitxa i el Potser, un fanzine FA7a l'squat, algunes volls i uns mais i unes SOL7pipes al carrer, LAbones ones, bona SOL7música també. PassàRE7vem el temps, però no ens feiem vells. Això et RE7passa en un moment.
I el cel eMIra vermell, sí, i en TinSOLtin va arribar corRErent i pel LAmorro es salSOLtava la REtanda i després MIen James Dean, bé, indulSOLgència permaREnent i en PaLAlau, tots omSOLplíem l'esREperit d'aliMIment.
DOI encara avui, encara avui. EnSI♭cara no és FAtard, no. DOEncara avui, encara avui, em SI♭venen ramFApells d'aquella gent. DOI encara avui, encara avui, quan SI♭l'herba ja és FAalta. DOEncara avui, encara puc voSI♭lar més aFAmunt.
I va baiSOLxar en Lleuger. Deia: gerREmmans, ja us perdonaLAmré quan de FAnou ens posàvem la SOLpedra al palmell, sí.
I va baiMIxar l'Ocell. Oh! Ple d'esSOLpores i de boRElets i asseLAguts, exploSOLràvem la REtarda i tots teMIníem fe, però d'aquest SOLmón ja no ens crèiem REres i allà LAsota les SOLvoltes, el REsomni era eMItern.
DOI encara puc, encara avui. EnSI♭cara no és FAtard, no. DOEncara puc, encara avui, em SI♭venen ramFApells d'aquells moments. DOI encara avui, encara avui, quan SI♭l'herba ja és FAalta. DOEncara avui, encara puc voSI♭lar molt miFAllor i més amunt.
DOVaig fent, no sé on arribaré. SI♭Vaig fent, FAno sé on arribaré. DOVaig fent, no sé on arribaré. SI♭Vaig fent, FAflors de fum i rampells. DOVaig fent, no sé on arribaré. SI♭No ho sé, FAflors de fum i rampells. DOVaig fent, no sé on arribaré. SI♭No, FAno sé on arribaDOré.