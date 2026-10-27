DODO/SIMI SOLHi ha una festa a baix al port RE DODO/SIMI SOLi la gent se n'hi va amb els ulls plens d'espurnes, cantant; RE DODO/SIMI SOLmudadeta hi has anat, RE DODO/SIMI SOLque la vida et somriu amb la força del sol a l'estiu. RE
DOAfanya't que no DO/SIqueda temps, MI SOLla feina se'ns va acumulant RE DOi encara que DO/SIfóssim eterns, MI SOLfaltaria temps per a poder-te estimar. RE DOAfanya't que no queDO/SIda temps, MI SOLflors i violes per soREpar, DOi encara que ens DO/SIescorcollesMIsin, SOLno trobarien un segon de més. LA
DODO/SIMI SOLRE
DOMudadeta tu DO/SIhas tornat MI SOLcap a casa plorant com cada any pels tristos carrers. RE DOEs fa tard, peDO/SIrò tingues fe, MI SOLque la fe al capdavall és de franc i no costa diners. RE
DOAfanya't que no DO/SIqueda temps, MI SOLla feina se'ns va acumulant RE DOi encara que DO/SIfóssim eterns, MI SOLfaltaria temps per a poder-te estimar. RE DOAfanya't que no queDO/SIda temps, MI SOLflors i violes per soREpar, DOi encara que ens DO/SIescorcollesMIsin, SOLno trobarien un segon de més. LA
DODO/SIMI SOLJo també vindré mudat, RE DODO/SIMI SOLa l'ofici de demà. RE DODO/SIMI SOLFlors i violes per dinar, RE DODO/SIMI SOLflors i violes i xampany. RE
DOAfanya't que no DO/SIqueda temps, MI SOLla feina se'ns va acumulant RE DOi encara que DO/SIfóssim eterns, MI SOLfaltaria temps per a poder-te estimar. RE DOAfanya't que no queDO/SIda temps, MI SOLflors i violes per soREpar, DOi encara que ens DO/SIescorcollesMIsin, SOLno trobarien un segon de més. LA