Flors i violes (Acords)

La7 do9 mi %

Acords Acords
Quimi Portet
quimi portet hoquei sobre pedres
quimi portet hoquei sobre pedres
DO DO/SI MI
SOL RE

DO DO/SI MI
SOLHi ha una festa a baix al port RE
DO DO/SI MI
SOLi la gent se n'hi va amb els ulls plens d'espurnes, cantant; RE
DO DO/SI MI
SOLmudadeta hi has anat, RE
DO DO/SI MI
SOLque la vida et somriu amb la força del sol a l'estiu. RE

DOAfanya't que no DO/SIqueda temps, MI
SOLla feina se'ns va acumulant RE
DOi encara que DO/SIfóssim eterns, MI
SOLfaltaria temps per a poder-te estimar. RE
DOAfanya't que no queDO/SIda temps, MI
SOLflors i violes per soREpar,
DOi encara que ens DO/SIescorcollesMIsin,
SOLno trobarien un segon de més. LA

DO DO/SI MI
SOL RE

DOMudadeta tu DO/SIhas tornat MI
SOLcap a casa plorant com cada any pels tristos carrers. RE
DOEs fa tard, peDO/SIrò tingues fe, MI
SOLque la fe al capdavall és de franc i no costa diners. RE

DOAfanya't que no DO/SIqueda temps, MI
SOLla feina se'ns va acumulant RE
DOi encara que DO/SIfóssim eterns, MI
SOLfaltaria temps per a poder-te estimar. RE
DOAfanya't que no queDO/SIda temps, MI
SOLflors i violes per soREpar,
DOi encara que ens DO/SIescorcollesMIsin,
SOLno trobarien un segon de més. LA

DO DO/SI MI
SOLJo també vindré mudat, RE
DO DO/SI MI
SOLa l'ofici de demà. RE
DO DO/SI MI
SOLFlors i violes per dinar, RE
DO DO/SI MI
SOLflors i violes i xampany. RE

DOAfanya't que no DO/SIqueda temps, MI
SOLla feina se'ns va acumulant RE
DOi encara que DO/SIfóssim eterns, MI
SOLfaltaria temps per a poder-te estimar. RE
DOAfanya't que no queDO/SIda temps, MI
SOLflors i violes per soREpar,
DOi encara que ens DO/SIescorcollesMIsin,
SOLno trobarien un segon de més. LA

MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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